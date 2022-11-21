Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Osayi'den şoke eden hamle





OYNAMAK İSTİYOR

24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği de ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi.