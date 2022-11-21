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    Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Osayi'den şoke eden hamle

    Süper Lig’de 3 maçta 11’de forma giyebilen Osayi’nin İngiltere ile İtalya’dan teklifler aldığı ve Fener’den ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor. Yönetim ve Jesus’un ise yıldız futbolcunun gidişine kesinlikle sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    takvim.com.tr
    Osayi’den şok eden hamle

    Kadıköy'de aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-Lacivertli kulisler son günlerde şok bir iddia ile çalkalanıyor.



    ADA'YA ÇOK SICAK
    Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde istediği forma şanslarını bulamayan Bright Osayi Samuel'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor. Nijeryalı yıldıza menajeri aracılığıyla İngiltere ve İtalya'dan bazı teklifler olduğu da iddialar arasında. Daha önce Blackpool ve QPR formalarını giyen Bright Osayi Samuel'in yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



    OYNAMAK İSTİYOR
    24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği de ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde çok başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi.



        JESUS BIRAKMAYACAK
        Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör Jorge Jesus'un Brigh Osayi Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirlendi. Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.



        FORMAYI KAPTIRDI
        Geçen sezon takımın bankolarından biri olan Osayi Samuel sağ bekteki yerini Ferdi'ye kaptırdı. Nijeryalı yıldız bu durumdan rahatsız.

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        Haberler Spor Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Osayi'den şoke eden hamle
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