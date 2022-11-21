2022 Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak

BEŞİLTAŞ'IN FORVETİ WEGHORST DA KADRODA

Hollanda'nın kadrosunda ise Süper Lig'den bir isim var. Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst'un 2018'den bu yana Hollanda Milli Takım formasıyla çıktığı 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

KAPANIŞI ABD İLE GALLER YAPACAK

Dünya Kupası'nın ikinci gününün kapanış maçında ise ise ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak B Grubu müsabakasında ABD ile Galler, Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak.

İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda, ABD ile Galler'in ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor. Galler, 1958'den sonra ilk kez sahne aldığı dünya Kupası'na 3 puanla başlamak istiyor.

Bu karşılaşmayla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek olan Galler ile ABD, arasındaki maçlarda ABD rakibini bir kez yenerken bir maç ise berabere bitti. İki takımın en son 12 Kasım 2020'de karşı karşıya geldiği hazırlık maçı golsüz sona erdi.

"EN İYİSİNİ DÜZENLERİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni için gittiği Katar'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için de dosyamızı teslim ettik.Türkiye'nin bu konudaki girişimleri ve çalışmaları nasıl ilerliyor?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Biz hem 2028 için hem sonrası için müracaatımızı yaptık. Türkiye olarak hem dünyada en modern ve en yeni statlarımızla hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle hem kapasitemizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok." dedi.