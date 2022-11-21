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    • Spor
    • 21.11.2022 13:50
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    • 21.11.2022 13:50
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    2022 Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak

    2022 Dünya Kupası, dün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan maçla başladı. Kupa heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. İngiltere ile İran, Senegal ile Hollanda ve ABD ile Galler, kozlarını paylaşacağı kupanın ikinci günü aynı zamanda tarihi maçlar olarak da kayda geçecek. İşte günün maçlarına dair detaylar....

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünya Kupası’nda ilklerin günü

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, dün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan açılış maçıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izlediği şölenin ilk maçında Ekvador, rakibini Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia'nın biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle mağlup etti.

    İKİNCİ GÜNÜN 3 MAÇI
    Bir ay sürecek Dünya Kupası heyecanında bugünkü programda 3 maç oynanacak. İngiltere ile İran, Senegal ile Hollanda ve ABD ile Galler, kozlarını paylaşacağı kupanın ikinci günü aynı zamanda tarihi maçlar olarak da kayda geçecek.

    LK MAÇ: İNGİLTERE-İRAN
    Dünya Kupası ikinci gününde B Grubu'nda Uluslararası Halife Stadı'nda İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus düdük çalacak.

    Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan olan İngiltere, grubun ilk maçına kayıpsız başlamak isterken İran ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor.

    İNGİLİZLERİN GOL SİLAHLARI
    Phil Foden, Jude Bellingham ve Raheem Sterling ile rakip savunmayı yıpratmanın hesaplarını yapan İngiltere, İran karşısında golü Harry Kane ile bulmaya çalışacak.

        Savunma ve orta sahasına göre forvet hattında etkili golcülere sahip olan İran'ın Porto'da forma giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, 3 sezonda çıktığı 114 maçta 62 gol kaydetti. Bir diğer etkili golcü ise Bayer Leverkusen forması giyen 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise 22 maçta 1 gol atabildi. Teknik direktör Queiroz'un İngiltere karşısında sahaya süreceği kozları arasında kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi yer alacak.

        Öte yandan İran'ın kadrosunda Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

        SENEGAL İLE HOLLANDA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
        Günün bir diğer karşılaşması ise Senegal ile Hollanda arasında oynanacak. Senegal ile Hollanda A Milli Takımları hazırlık maçları da dahil daha önce hiç karşı karşıya gelmemişlerdi. Al Thumama Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan A Grubu'ndaki maçta iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Senegal'in Hollanda karşısındaki en büyük eksikliği ise Bayern Münih'te forma giyen yıldız oyuncusu Saido Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyememesi olacak.

        BEŞİLTAŞ'IN FORVETİ WEGHORST DA KADRODA
        Hollanda'nın kadrosunda ise Süper Lig'den bir isim var. Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst'un 2018'den bu yana Hollanda Milli Takım formasıyla çıktığı 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

        KAPANIŞI ABD İLE GALLER YAPACAK
        Dünya Kupası'nın ikinci gününün kapanış maçında ise ise ABD ile Galler karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak B Grubu müsabakasında ABD ile Galler, Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerinin rakibi olacak.

        İngiltere'nin de bulunduğu B Grubu'nda, ABD ile Galler'in ikincilik mücadelesi vermesi bekleniyor. Galler, 1958'den sonra ilk kez sahne aldığı dünya Kupası'na 3 puanla başlamak istiyor.

        Bu karşılaşmayla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek olan Galler ile ABD, arasındaki maçlarda ABD rakibini bir kez yenerken bir maç ise berabere bitti. İki takımın en son 12 Kasım 2020'de karşı karşıya geldiği hazırlık maçı golsüz sona erdi.

        "EN İYİSİNİ DÜZENLERİZ"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni için gittiği Katar'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için de dosyamızı teslim ettik.Türkiye'nin bu konudaki girişimleri ve çalışmaları nasıl ilerliyor?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Biz hem 2028 için hem sonrası için müracaatımızı yaptık. Türkiye olarak hem dünyada en modern ve en yeni statlarımızla hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle hem kapasitemizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok." dedi.

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