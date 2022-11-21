2022 Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, dün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan açılış maçıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izlediği şölenin ilk maçında Ekvador, rakibini Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia'nın biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle mağlup etti.
İKİNCİ GÜNÜN 3 MAÇI
Bir ay sürecek Dünya Kupası heyecanında bugünkü programda 3 maç oynanacak. İngiltere ile İran, Senegal ile Hollanda ve ABD ile Galler, kozlarını paylaşacağı kupanın ikinci günü aynı zamanda tarihi maçlar olarak da kayda geçecek.
LK MAÇ: İNGİLTERE-İRAN
Dünya Kupası ikinci gününde B Grubu'nda Uluslararası Halife Stadı'nda İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak maçta Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus düdük çalacak.
Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan olan İngiltere, grubun ilk maçına kayıpsız başlamak isterken İran ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor.
İNGİLİZLERİN GOL SİLAHLARI
Phil Foden, Jude Bellingham ve Raheem Sterling ile rakip savunmayı yıpratmanın hesaplarını yapan İngiltere, İran karşısında golü Harry Kane ile bulmaya çalışacak.