KATAR EKVADOR CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Katar - Ekvador maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1, TRT Spor, TRT 4K İZLE CANLI!

SON ŞAMPİYON FRANSA

2018 Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada karşılaşmalar 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'nın 11 şehrinde oynandı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa, 1998 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

EN ÇOK BREZİLYA

Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya. Sambacılar ilk kez 1958 yılında İsveç'te yapılan turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilya; 1958, 1962, 1970, 1994 ve son olarak 2002 yılı olmak üzere 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Brezilya'yı 4 kez ile Almanya takip ediyor. Almanya 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinde Arjantin, Fransa ve Uruguay 2'şer, İngiltere ve İspanya'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

KUPA EN ÇOK AVRUPA ÜLKELERİNİN ELLERİNDE HAVALANDI

Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde sadece iki kıta şampiyon çıkardı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa kıtasından, 3 de Güney Amerika kıtasından ülke kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Avrupa'dan İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Güney Amerika'dan da Brezilya, Arjantin ve Uruguay kupayı müzesine götürdü.