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    • Spor
    • 20.11.2022 18:35
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    • 20.11.2022 18:35
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    KATAR EKVADOR CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Katar - Ekvador maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1, TRT Spor, TRT 4K İZLE CANLI!

    Dünya Kupası açılış karşılaşması başlıyor. Bu akşam Katar ve Ekvador karşı karşıya gelecek. Maçı bedava kesintisiz şifresiz TRT 1, TRT Spor, TRT 4K kanallarından canlı izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte KATAR EKVADOR CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Katar - Ekvador maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1, TRT Spor, TRT 4K İZLE CANLI!

    KATAR EKVADOR CANLI MAÇ İZLE!

    Katar Ekvador maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının başlamasına az bir süre kala canlı yayın linkleri gündeme geldi. Futbolseverler Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak Katar Ekvador maçı öncesi TRT 1, TRT Spor, TRT 4K canlı yayın ekranını araştırıyor. İşte KATAR EKVADOR CANLI MAÇ İZLEME LİNKİ! Dünya Kupası Katar - Ekvador maçı canlı izleme ekranı bedava kesintisiz şifresiz...

    KATAR - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    20 Kasım 2022 Katar - Ekvdor maçı saat 19:00'da TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    KATAR EKVADOR MAÇI CANLI İZLE EKRANI

    Katar Ekvador maçı canlı izle ekranı için;

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

    İLK ŞAMPİYON URUGUAY

    İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da organize edildi. 13 ülkenin katıldığı turnuvada finalde Arjantin'i 4-2'lik skorla mağlup eden Uruguay şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın 1950 yılındaki turnuva ile birlikte toplamda iki şampiyonluğu bulunuyor.

    SON ŞAMPİYON FRANSA

    2018 Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada karşılaşmalar 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'nın 11 şehrinde oynandı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa, 1998 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    EN ÇOK BREZİLYA

    Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya. Sambacılar ilk kez 1958 yılında İsveç'te yapılan turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilya; 1958, 1962, 1970, 1994 ve son olarak 2002 yılı olmak üzere 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Brezilya'yı 4 kez ile Almanya takip ediyor. Almanya 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinde Arjantin, Fransa ve Uruguay 2'şer, İngiltere ve İspanya'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

    KUPA EN ÇOK AVRUPA ÜLKELERİNİN ELLERİNDE HAVALANDI

    Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde sadece iki kıta şampiyon çıkardı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa kıtasından, 3 de Güney Amerika kıtasından ülke kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Avrupa'dan İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Güney Amerika'dan da Brezilya, Arjantin ve Uruguay kupayı müzesine götürdü.

        DÜNYA KUPASI'NIN GOLCÜSÜ MİROSLAV KLOSE

        Dünya Kupası tarihinin tüm zamanların en golcü futbolcusu, Almanya'dan Miroslav Klose. Klose, 2002, 2006, 2010, 2014 yılındaki turnuvalarda toplam 21 karşılaşmaya çıktı ve 16 gol kaydetti. Klose'nin ardından Brezilyalı Ronaldo 15 golle ikinci, Almanya'ndan Gerd Müller de 14 gol üçüncü sırada bulunuyor.

        EN ÇOK GOL 1998 VE 2014'TE KAYDEDİLDİ

        1930 yılından itibaren düzenlenen Dünya Kupası'nda bir turnuvada en çok 171 gol atıldı. 1998 yılında Fransa'da ve 2014 yılında Brezilya'da organize edilen turnuvalarda toplam 171'er gol kaydedildi.

        8 FARKLI STATTA OYNANACAK

        2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek. Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Uluslararası Halife Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.

        KADIN HAKEMLER İLK KEZ GÖREV ALACAK

        Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Dünya Kupası'nda 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve ABD'den Kathryn Nesbitt Dünya Kupası'nda görev alacak.

        YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

        Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.
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        Haberler Spor KATAR EKVADOR CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Katar - Ekvador maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1, TRT Spor, TRT 4K İZLE CANLI!
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