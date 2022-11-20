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    • Spor
    • 20.11.2022 16:42
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    • 20.11.2022 16:42
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    Dünya Kupası kehanetleri! 44 yıl sonra bir ilk: Benzema'nın sakatlığı Messi'yi şampiyon yapar mı?

    Tüm dünyanın gözü bir ay boyunca Katar’da olacak. 2022 Dünya Kupası için geri sayım başlarken Fransız futbolcu Benzema’nın sakatlığı akıllara 44 yıl önce Ballon d'Or ödülünü kazanan İngiliz futbolcu Kevin Keegan’ı getirdi. Keegan, ödülü kazandıktan sonra 1978 yılında düzenlenen dünya kupasına gidememişti. 2022 Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema, Fransa’nın 26 kişilik kadrosundan çıkarılırken yıllar sonra ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir futbolcu Dünya Kupası organizasyonunu kaçırdı. 1978'de kupayı Arjantin müzesine götürmüştü. Şimdi gözler Messi'li Arjantin'e iyice döndü. Benzema'nın sakatlığı Messi'yi şampiyon yapar mı? sorusu gündeme bomba gibi düştü.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Benzema’nın sakatlığı Messi’yi şampiyon yapar mı?

    2022 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Karim Benzema, dün sakatlandı. Fransız futbolcu, takımının 26 kişilik kadrosundan çıkarıldı. Bu olay futbolseverleri 1978 yılına götürdü.

    1978 yılında Ballon d'Or ödülünü İngiliz futbolcu Kevin Keegan kazanmıştı. Keegan, o yıl Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılamamıştı.

    Yıllar sonra ilk kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bir futbolcu Dünya Kupası organizasyonunu kaçırdı. 1978'de kupayı Arjantin müzesine götürmüştü. Şimdi gözler Messi'li Arjantin'e iyice döndü.

    FRANSA GRUPTAN ÇIKABİLECEK Mİ?
    Dünya Kupası'nı kazanan ekipler, bir sonraki turnuvada gruptan çıkamayarak dikkatleri çekiyor.

    1998 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa, 2002'de grupta sonuncu oldu.

    2002'de Brezilya şampiyon olurken, 2006'da çeyrek finali aşamadı.

    2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya, 2010 yılında sadece 2 puan toplayarak sonuncu oldu.

    2010'u kazanan İspanya, 2014'te grubu üçüncü sırada tamamlayıp üst tura kalamadı.

    2014 senesinde Arjantin'i deviren Almanya, 2018'de grubunda son sırada kaldı.

    2018 şampiyonu Fransa'nın grubundan çıkıp çıkamayacağı çok merak ediliyor. Horozlar'ın grubunda Avustralya, Danimarka ve Tunus bulunuyor.

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