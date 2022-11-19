Teşhisi koyacak fırtına kopacak! Abdullah Avcı lig arasında neşteri vuruyor

Süper Lig'de sezonun geride kalan haftalarında performans olarak çok istenilen seviyede olmayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da özeleştiri yaparak, Kasım ayında birçok şeyin değişeceğini ifade etmişti. Avcı, Dünya Kupası arasında radikal değişikliklere gidecek. Tecrübeli teknik adam, bugüne kadar oynanan maçlarda yapılan bariz hatalar ve bireysel performanslarla ilgili analiz yapacak. Abdullah hocanın ara sonrası oyun planında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kariyerinin büyük bir bölümünde pas oyunu üzerinde duran Avcı'nın yeni oyun planında daha agresif bir takım oluşturma düşüncesinde olduğu öğrenildi. Hüseyin Türkmen, Doğucan, Kerem Şen, Naci Ünüvar, Lahtimi ve Djaniny gibi oyuncuların yanı sıra performans olarak beklentilerin uzağında kalan isimlere özel bir program uygulanacak. Trabzonspor'da geride kalan dönem içerisinde Trezeguet dışında aktif bir kanat oyuncusunun sürekli oynamaması nedeniyle kanatlardan istenilen verim alınamamıştı. Avcı'nın kamp dönemi içerisinde Visca'nın da geri dönecek olması nedeniyle bu kez her iki kanadı da aktif kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN