Fenerbahçe'den Panathinaikos'a "farklı" tarife! Fenerbahçe 107 - 77 Panathinaikos MAÇ SONUCU

İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.