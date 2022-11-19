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    • 19.11.2022 11:03
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    • 19.11.2022 11:03
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    Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! Max Verstappen ve Red Bull şampiyon Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi

    Formula 1'de 2022 sezonu Abu Dabi'de tamamlanıyor... Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan etmiş bir sonraki haftasında ise Red Bull takımlar şampiyonu olmuştu. Abu Dabi'de ise sezonun ikincisi belli olacak. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ile Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ikincilik için mücadele edecek. Öte yandan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, F1'e veda ediyor... Sezonun son yarışı öncesi Songül Soysal değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Formula 1’de 2022 sezonu tamamlanıyor!

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezon tamamlanıyor. Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in şampiyonluğu daha önce garantilediği Formula 1'de sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'de yapılacak. Sezonun 22. yarışı 5 bin 281 metrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise pazar günü 16.00'te başlayacak. Ayrıca Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel'de pistlere bu hafta sonu veda edecek.

    Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar

    1 - Max Verstappen (Hollanda): 429 puan

    2 - Charles Leclerc (Monako): 290

    3 - Sergio Perez (Meksika): 290

    4 - George Russell (Büyük Britanya): 265

    5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

    Takımlar

    1 - Red Bull: 719

    2 - Ferrari: 524

    3 - Mercedes: 505

    4 - Alpine: 167

    5 - McLaren: 148

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    Haberler Spor Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! Max Verstappen ve Red Bull şampiyon Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi
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