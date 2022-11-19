Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde dün basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, toplantı esnasında sandalyenin azizliğine uğrayınca ağzından 6 harfli bir sözcük fırladı. Yaşanan olay sonrası gülüşmelerin yaşandığı toplantı, daha sonra kaldığı yerden devam etti. Alman teknik adam, basın toplantısıında şu ifadeliri kullandı: "01.00 - 1.30 civarında geldik Antep'e. İnanılmaz bir karşılama yapıldı. Bizim için inanılmaz ortam oluştu. Çok mutluyuz. Ferdi ile ilgili bir değişiklik yapmak zorunda kalacağız. İrfan ile ilgili de Fenerbahçe ile anlaşmıştık. O da katılamayacak. Orkun için de aynı şekilde. Yarın (bugün) 3 değişiklik olacak. Rakibi önemsiyoruz. Saygısızlık olsun istemiyoruz. Maçımıza ve performansımıza odaklanıyoruz. Bunu en güzel şekilde sahaya yansıtıp coşkulu bir maç ortaya çıkarmak istiyoruz. Samet Akaydın ilk 11'de olacak. Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇEKYA'YI AĞIRLIYORUZ
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 elemeleri kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları kapsamında son olarak İskoçya'yı 2-1 deviren Ay Yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında bugün Çek Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı İskoç hakem William Collum yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
AY YILDIZ'IN 612'NCİ MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Çekya maçıyla tarihindeki 612. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333'ü resmi, 278'i özel olmak üzere toplamda 611 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 235 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 830 gol kaydederken, kalesinde ise 874 gole engel olamadı.