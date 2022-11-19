Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde dün basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, toplantı esnasında sandalyenin azizliğine uğrayınca ağzından 6 harfli bir sözcük fırladı. Yaşanan olay sonrası gülüşmelerin yaşandığı toplantı, daha sonra kaldığı yerden devam etti. Alman teknik adam, basın toplantısıında şu ifadeliri kullandı: "01.00 - 1.30 civarında geldik Antep'e. İnanılmaz bir karşılama yapıldı. Bizim için inanılmaz ortam oluştu. Çok mutluyuz. Ferdi ile ilgili bir değişiklik yapmak zorunda kalacağız. İrfan ile ilgili de Fenerbahçe ile anlaşmıştık. O da katılamayacak. Orkun için de aynı şekilde. Yarın (bugün) 3 değişiklik olacak. Rakibi önemsiyoruz. Saygısızlık olsun istemiyoruz. Maçımıza ve performansımıza odaklanıyoruz. Bunu en güzel şekilde sahaya yansıtıp coşkulu bir maç ortaya çıkarmak istiyoruz. Samet Akaydın ilk 11'de olacak. Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor. Genç oyuncular için denge çok önemli. Sahada tecrübeli oyuncularla oynamaları onlar için daha iyi olabilir. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu gibi farklı bir milli takımda oynayan oyuncuları da kazandırmamız önemli. Bunlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.