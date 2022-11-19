Galatasaray’dan Samu Costa hamlesi! Harekete geçildi

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan da potansiyeli olan oyuncular için arayışlarına devam ediyor.

SAMU COSTA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'ın İspanya'nın Almeira takımında forma giyen Portekizli ön libero Samu Costa için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. 2021 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Braga'dan Alaves'e transfer olan genç yıldız için detaylı bir çalışma yapıldığı belirtildi.