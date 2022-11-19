Galatasaray’ın bonservisini almak istediği Rashica için Almanların da radarında





11 MİLYON ÖDEDİLER

Rashica, 2021 yılında Werder Bremen'den Norwich City'ye 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu. G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren Kosovalı kanat oyuncusu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı. Sezonun başına göre form grafiğini bir hayli yükselten Rashica, hücum hattında yer alan yıldızlarla da uyum sağlamayı başardı. 7 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu için şimdiye kadar 19.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.