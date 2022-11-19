4 gole 92 milyon TL! Beşiktaş Tyler Boyd ile yolları ayırdı





KİRALIK VERİLDİ

Başkent ekibinde iyi bir sezon geçiren futbolcunun bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro karşılığında alındı. Boyd, ilk sezonunda Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı ve sadece 1 gol attı. Siyah-Beyazlılar daha sonra futbolcuyu Sivasspor'a kiraladı. 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunu 1 golle bitirdi. 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.