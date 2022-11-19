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    4 gole 92 milyon TL! Beşiktaş Tyler Boyd ile yolları ayırdı

    Ankaragücü’nde parladıktan sonra Beşiktaş’a gelen Tyler Boyd, bekleneni veremedi. Tüm kulvarlarda 4 gol atan tecrübeli isim, 92 milyon lira tutar ile Beşiktaş’a pahalıya mal oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    4 gole 92 milyon TL

    Beşiktaş, Ankaragücü'nde parlayan ve daha sonra da transfer edilen Tyler Boyd ile yollarını ayırdı.



    KİRALIK VERİLDİ
    Başkent ekibinde iyi bir sezon geçiren futbolcunun bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro karşılığında alındı. Boyd, ilk sezonunda Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı ve sadece 1 gol attı. Siyah-Beyazlılar daha sonra futbolcuyu Sivasspor'a kiraladı. 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunu 1 golle bitirdi. 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.



    92 MİLYON LİRA
    Beşiktaş, Tyler Boyd'un iki sezonluk alacaklarına karşılık 2.4 milyon euro ödeme yapacak. 35 maçta 4 gol atan futbolcunun bonservisiyle maliyeti 4.8 milyon euro olacak. Boyd, bugünkü kur ile yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak.

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