Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu doping konusunda net mesajlar verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, Türkiye'nin dopinge karşı sıfır tolerans prensibini önemsediğini ve sporda her türlü manipülasyonla mücadeleyi kararlılıkla yerine getirdiğini net bir dille vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Bu yapıların kurulması ve dönüştürülmesi ile oynayacakları önemli rol, dopinge karşı mücadelemizi daha da güçlendirecek ve daha anlamlı hale getirecektir. Bu yapılardan Mütevelli Heyetimize atanacak ikişer üye ile WADA çok önemli bir Yönetişim Reformunu gerçekleştirmiş olacak. Yönetişim Reformunun sporcular ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile ilgili bütün bu unsurlarının yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadelede WADA'nın öncü olma, mücadelenin etkisini artırma, sporcu merkezli, uluslararası işbirliğini geliştirici, görünür olma ve uygulama rollerinin önemini de vurguladı. Kasapoğlu, Montreal Türk Kültür Merkezi'ni de ziyaret etti.

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