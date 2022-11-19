Katar kulüpleri Valencia’yı yakın markaja aldılar





BİR HAMLE DE FENER'DEN!

Valencia'ya gelecek tekliflerin yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulabileceği, kontratının son senesinde olmasından dolayı bu durumun Fenerbahçe'yi zor duruma sokabileceği iddia edildi. Valencia şu anda Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika işler çıkartan ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Valencia için Fenerbahçe'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir teklif sunma ihtimalinin de bulunduğu gelen haberler arasında.