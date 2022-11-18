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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

Beşiktaş son dönemde futbolculara verdiği yüksek maaşlarla dikkat çekiyor. Yüksek maaş verdiği birçok oyuncusundan verim alamayan Siyah-Beyazlılar, maddi anlamda da zaman zaman sıkıntılı sürece giriyor. O isimlerden biri de Tyler Boyd...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
18.11.2022 13:04 - Son Güncelleme: 18.11.2022 13:04
Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

ABD'li futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. Ankaragücü'nde gösterdiği performansla dikkatleri çeken Boyd, sonrasında Beşiktaş'ın radarına girdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

Beşiktaş da Ankaragücü'nde iyi bir sezon geçiren tecrübeli oyuncuyu 1 sezon sonra Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya transfer etti. Boyd, ilk sezonunda Beşiktaş'ta bekleneni veremedi. Ligi 1 golle tamamladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

2020-2021 sezonunda ise ilk yarı Beşiktaş'ta forma giyerken ikinci yarı ise Sivasspor'a kiralandı. 27 yaşındaki futbolcu o sezon Siyah-Beyazlı formasıyla 1 gole imza attı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

Beşiktaş, ilk sezonunu tamamlayan ve sonrasında yarım sezon oynayan Boyd'un bu sezon devreye kadar olan alacaklarını da ödeyecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

ABD'li oyuncu iki sezonluk alacaklarına karşılık 2.4 milyon Euro kazanacak. Bonservis ücretiyle birlikte ABD'li oyuncunun maliyeti 4.8 milyon Euro'yu bulacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango

Beşiktaş'ta toplamda 35 maça çıkan ve tüm kulvarlarda 4 gole imza atan Boyd, bugünkü kurdan hesaplandığında, yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak.

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