Son dakika Beşiktaş haberleri... 4 gole 92 milyon lira! Tyler Boyd için piyango
Beşiktaş son dönemde futbolculara verdiği yüksek maaşlarla dikkat çekiyor. Yüksek maaş verdiği birçok oyuncusundan verim alamayan Siyah-Beyazlılar, maddi anlamda da zaman zaman sıkıntılı sürece giriyor. O isimlerden biri de Tyler Boyd...
18.11.2022 13:04 - Son Güncelleme: 18.11.2022 13:04
2020-2021 sezonunda ise ilk yarı Beşiktaş'ta forma giyerken ikinci yarı ise Sivasspor'a kiralandı. 27 yaşındaki futbolcu o sezon Siyah-Beyazlı formasıyla 1 gole imza attı.
2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.
Beşiktaş, ilk sezonunu tamamlayan ve sonrasında yarım sezon oynayan Boyd'un bu sezon devreye kadar olan alacaklarını da ödeyecek.
Beşiktaş'ta toplamda 35 maça çıkan ve tüm kulvarlarda 4 gole imza atan Boyd, bugünkü kurdan hesaplandığında, yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak.