Bizim çocuklar gönül aldı! Katar’a gidemeyen Milliler İskoçya zaferiyle teselli etti





BU ŞUTU ÇOK ÇALIŞTIM

Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, milli formayla 15. golünü attı. 25'lik yıldız, ""Uzak köşe vuruşlarına sık sık çalışıyorum. O vuruşu yapmayı seviyorum" dedi. Diyarbakır'daki müthiş ağarlandıklarını söyleyen Cengiz, "Burada oynamak ayrı bir heyecan. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.