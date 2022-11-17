Bizim çocuklar gönül aldı! Katar’a gidemeyen Milliler İskoçya zaferiyle teselli etti

Türkiye, Diyarbakır'da özel maçta İskoçya'yı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar'da 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Gordon çıkardı. 17'de Cengiz Ünder'in şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. 18'de İrfan Can Kahveci'nin ortasında Ozan Kabak kafayı vurdu, top direkten döndü. 37'de Eren Elmalı'nın sert şutunu Gordon ayaklarıyla kurtardı.
HAKAN VE ZEKİ'DEN ASİST
Maçtaki ilk gol 40. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak'ın penaltı noktası üstündeki kafa vuruşuyla geldi: 1-0. 49. dakikada hızlı çıkan millilerde Zeki Çelik'in pasında Cengiz Ünder ceza sahasına girdikten sonra köşeye müthiş bir vuruş yaptı: 2-0
MCGİNN FARKI 1'E İNDİRDİ
53'te Cengiz'in pasında Cenk Tosun'un şutu az farkla auta gitti. 62'de Robertson'un pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, farkı 1'e indirdi. 77'de Enes Ünal'ın şutunda, topu Gordon yatarak çeldi. Milli Takım'a ilk kez seçilen Arda Güler, Samet Akaydın, Tayyip Talha, Onur Bulut ve Emirhan İlkhan süre bulamadı.