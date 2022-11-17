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    Bizim çocuklar gönül aldı! Katar’a gidemeyen Milliler İskoçya zaferiyle teselli etti

    40. dakikada Ozan Kabak kafa vuruşuyla millilerimizi öne geçirdi. İkinci yarının başında Cengiz Ünder nefis bir gol attı. 62’de McGinn farkı 1’e indirdi fakat Ay-Yıldızlılar maçı kazandı. Milliler gelecek için umut vadeden bir futbol oynadı...

    Bizim çocuklar gönül aldı

    Türkiye, Diyarbakır'da özel maçta İskoçya'yı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar'da 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Gordon çıkardı. 17'de Cengiz Ünder'in şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. 18'de İrfan Can Kahveci'nin ortasında Ozan Kabak kafayı vurdu, top direkten döndü. 37'de Eren Elmalı'nın sert şutunu Gordon ayaklarıyla kurtardı.



    HAKAN VE ZEKİ'DEN ASİST
    Maçtaki ilk gol 40. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta Ozan Kabak'ın penaltı noktası üstündeki kafa vuruşuyla geldi: 1-0. 49. dakikada hızlı çıkan millilerde Zeki Çelik'in pasında Cengiz Ünder ceza sahasına girdikten sonra köşeye müthiş bir vuruş yaptı: 2-0



    MCGİNN FARKI 1'E İNDİRDİ
    53'te Cengiz'in pasında Cenk Tosun'un şutu az farkla auta gitti. 62'de Robertson'un pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, farkı 1'e indirdi. 77'de Enes Ünal'ın şutunda, topu Gordon yatarak çeldi. Milli Takım'a ilk kez seçilen Arda Güler, Samet Akaydın, Tayyip Talha, Onur Bulut ve Emirhan İlkhan süre bulamadı.



        BU ŞUTU ÇOK ÇALIŞTIM
        Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, milli formayla 15. golünü attı. 25'lik yıldız, ""Uzak köşe vuruşlarına sık sık çalışıyorum. O vuruşu yapmayı seviyorum" dedi. Diyarbakır'daki müthiş ağarlandıklarını söyleyen Cengiz, "Burada oynamak ayrı bir heyecan. Hazırlık maçı da olsa kazanmamız gerekiyordu. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.



        ÖNÜMÜZDEKİ YOLCULUK İÇİN UFAK BİR ADIM ATTIK
        Türkiye Teknik Direktörü Kuntz, "İlk 60 dakika inanılmaz iyi oynadık. Son yarım saatte bazı hatalar oldu bunları analiz edip çalışacağız. Rakip ilk şutunda golü buldu. Çok iyi savunma yaptık, takımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki yolculuk için ufak bir adım oldu" dedi.

        OZAN İLK GOLÜNÜ ATTI
        Kariyerine Hoffenheim'da devam eden stoperimiz Ozan Kabak, İskoçya maçında bir ilki yaşadı. İlk kez 2019 yılında milli olan Ozan Kabak, Ay- Yıldızlı forma ile 19. maçında fileleri sarstı.

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