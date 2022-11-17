Galatasaray'ın listesindeki Eden Hazard'dan flaş transfer sözleri: Ocak ayında...

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid'de La Liga ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu, La Liga devinden önce Premier Lig ekibi Chelsea ve Fransız temsilcisi Lille'in de formalarını terletmişti. Transfermarkt verilerine göre Eden Hazard'a 7.5 milyon euro değer biçiliyor.