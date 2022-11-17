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    • 17.11.2022 11:47
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    • 17.11.2022 11:47
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    Galatasaray'ın listesindeki Eden Hazard'dan flaş transfer sözleri: Ocak ayında...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde bulunan Eden Hazard, tramsferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Listedeki isimden transfer sözleri: Ocak ayında...

    İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ve Galatasaray'ın kiralamak için hamle yapmayı düşündüğü Eden Hazard, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkesi Belçika adına Kuveyt'te Mısır ile oynayacakları özel maça odaklanan Hazard, transfer için de dikkati çeken ifadeler kullandı.

    "OCAK AYINDA AYRILMAM İMKANSIZ"
    İspanya'dan Marca'ya açıklamalar yapan Eden Hazard, "Ocak ayında Real Madrid'den ayrılmam imkansız görünüyor. Çünkü ailem burada ve Madrid şehrini de seviyorum" ifadelerini kullandı. Ancak; 31 yaşındaki futbolcu yaz transfer dönemi için ise açık kapı bıraktı.

    "YAZ DÖNEMİNDE OLABİLİR"
    Galatasaray'ın dışında İngiliz ekibi Newcastle United ile de anılan Belçikalı yıldız, "Yaz transferinde ayrılık olabilir. Sözleşmem 1 yıl daha var ve kulübün kararına da saygı duyuyorum." açıklamasını yaptı.

        DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK
        Yıldız oyuncu, Mısır ile oynayackaları özel maç öncesi de gazetecilere açıklamalar yaptı. Hazard, "İyi bir ritim yakalayamadığım için son aylarım çok zorlu geçti. Kendimden şüphe duymuyorum ama dış dünyanın şüphe duyduğunu anlıyorum" dedi.

        "ESKİ RİTMİMİ ÖZLÜYORUM"
        Fiziksel olarak ne durumda olduğunun sorulması üzerine ise kaptan Hazard, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette başarılı olduğum ritmi özlüyorum. Bu yüzden Mısır ile oynayacağımız hazırlık maçı önemli. Sonra Katar'daki ilk maçta 11'de olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

        *Eden Hazard'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Eden Hazard, bu sezon Real Madrid'de La Liga ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu, La Liga devinden önce Premier Lig ekibi Chelsea ve Fransız temsilcisi Lille'in de formalarını terletmişti. Transfermarkt verilerine göre Eden Hazard'a 7.5 milyon euro değer biçiliyor.

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