Galatasaray'ın listesindeki Eden Hazard'dan flaş transfer sözleri: Ocak ayında...

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ve Galatasaray'ın kiralamak için hamle yapmayı düşündüğü Eden Hazard, geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkesi Belçika adına Kuveyt'te Mısır ile oynayacakları özel maça odaklanan Hazard, transfer için de dikkati çeken ifadeler kullandı.
"OCAK AYINDA AYRILMAM İMKANSIZ"
İspanya'dan Marca'ya açıklamalar yapan Eden Hazard, "Ocak ayında Real Madrid'den ayrılmam imkansız görünüyor. Çünkü ailem burada ve Madrid şehrini de seviyorum" ifadelerini kullandı. Ancak; 31 yaşındaki futbolcu yaz transfer dönemi için ise açık kapı bıraktı.
"YAZ DÖNEMİNDE OLABİLİR"
Galatasaray'ın dışında İngiliz ekibi Newcastle United ile de anılan Belçikalı yıldız, "Yaz transferinde ayrılık olabilir. Sözleşmem 1 yıl daha var ve kulübün kararına da saygı duyuyorum." açıklamasını yaptı.