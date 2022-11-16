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    • Spor
    • 16.11.2022 12:02
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    • 16.11.2022 12:02
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    Katar'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor: Doğdukları yer başka giydikleri milli forma başka

    Dünya Kupası'nda heyecan 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak. Turnuva farklı kıtalardan yüzlerce futbolcuyu aynı hedef için bir araya getiriyor. Turnuvada birçok futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de başka bir takım adına mücadele edecek. 137 futbolcu doğduğu ülkeden farklı bir ülke için Dünya Kupası oynayacak.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Doğdukları yere değil köklerine sahip çıktılar

    Dünya Kupası için artık geri sayıma geçildi. 20 Kasım'da başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. 2022 Dünya Kupası, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçı ile start alacak.

    Futbolseverler, Dünya Kupası'nda 32 takımın mücadelesini büyük bir dikkatle takip edecek. 8 grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

    ZİRVEDE FAS VAR!
    Dünya Kupası'nda sahne alacak birçok futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de başka bir takım adına mücadele edecek. 137 futbolcu doğduğu ülkeden farklı bir ülke için Dünya Kupası oynayacak.

    Bu ülkelerden en dikkat çekici olanı ise Fas. 14 futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de Fas Milli Takımı adına mücadele edecek. Örneğin Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fransa doğumlu olmasına rağmen Fas adına oynayacak. Bir başka oyuncusu Yassine Boundou Kanada doğumlu olmasına rağmen Fas Milli Takımı'nda ter dökecek.

    LİSTEDE KALABALIK
    İspanya Milli Takımı'nda Fransa doğumlu Laporte ve Gina doğumlu yer alıyor. Almanya'da ise Fransa'da doğan Kotchap ve Senegalli Moukoko ter dökecek. Japonya'da ABD'li Daniel Schmidt yer alacak.

        HangiKredi
        Haberler Spor Katar'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor: Doğdukları yer başka giydikleri milli forma başka
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