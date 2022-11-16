Katar'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor: Doğdukları yer başka giydikleri milli forma başka

Dünya Kupası için artık geri sayıma geçildi. 20 Kasım'da başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. 2022 Dünya Kupası, pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçı ile start alacak.

Futbolseverler, Dünya Kupası'nda 32 takımın mücadelesini büyük bir dikkatle takip edecek. 8 grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

ZİRVEDE FAS VAR!

Dünya Kupası'nda sahne alacak birçok futbolcu aslında doğduğu ülke adına değil de başka bir takım adına mücadele edecek. 137 futbolcu doğduğu ülkeden farklı bir ülke için Dünya Kupası oynayacak.