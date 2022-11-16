Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.11.2022 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2022 12:00
    ABONE OL

    Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler...

    A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçlarına devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde rakibi İskoçya oldu. Türkiye'nin ev sahibi olduğu İskoçya maçı, canlı olarak takip edilebilecek. Maç 16 Kasım günü gerçekleşecek. İşte, Milli maç detayları...

    takvim.com.tr
    Milli maç ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye İskoçya hazırlık maçı hakkında aramalar hız kazandı. Avrupa Furbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde Türkiye, İskoçya karşısında mücadele verecek. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!



    MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
    Türkiye - İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de olacak. Mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşecek.

    TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Milli maç çarşamba akşamı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilcek.
        HangiKredi
        Haberler Spor Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler...
            SON DAKİKA