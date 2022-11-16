Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler...

Türkiye İskoçya hazırlık maçı hakkında aramalar hız kazandı. Avrupa Furbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde Türkiye, İskoçya karşısında mücadele verecek. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İskoçya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte merak edilenler!
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Türkiye - İskoçya maçı 16 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de olacak. Mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşecek.
TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli maç çarşamba akşamı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilcek.