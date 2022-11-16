Türkiye - İskoçya CANLI MAÇ İZLE 📺 Türkiye -İskoçya maçı canlı izle bedava kesintisiz! TRT 1 CANLI İZLE!

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-İskoçya maçı, Diyarbakir Stadium'nde oynanıyor. Türkiye-İskoçya maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için mücadele edecek olan A Milli Takımı'nın maç bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, İskoçya hazırlık maçının ardından 19 Kasım Cumartesi günü ise Gaziantep'te Çekya ile mücadele edecek.
TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.