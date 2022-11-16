Türkiye - İskoçya CANLI MAÇ İZLE 📺 Türkiye -İskoçya maçı canlı izle bedava kesintisiz! TRT 1 CANLI İZLE!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

A Milli Takımı, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.