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    • Spor
    • 16.11.2022 17:53
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    • 16.11.2022 17:53
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    Türkiye - İskoçya CANLI MAÇ İZLE 📺 Türkiye -İskoçya maçı canlı izle bedava kesintisiz! TRT 1 CANLI İZLE!

    Türkiye İskoçya maçı için geri sayım sona erdi. Millilerimiz 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler canlı izleme ekranı hakkında aramalara başladı. İşte Türkiye - İskoçya CANLI MAÇ İZLE 📺 Türkiye -İskoçya maçı canlı izle bedava kesintisiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Türkiye - İskoçya CANLI MAÇ İZLE 📺

    A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-İskoçya maçı, Diyarbakir Stadium'nde oynanıyor. Türkiye-İskoçya maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için mücadele edecek olan A Milli Takımı'nın maç bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, İskoçya hazırlık maçının ardından 19 Kasım Cumartesi günü ise Gaziantep'te Çekya ile mücadele edecek.

    TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

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        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

        A Milli Takımı, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

        TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLET FİYATLARI

        Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

        1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

        2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

        EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

        A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü de açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek. Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.

        Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
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        Haberler Spor Türkiye - İskoçya CANLI MAÇ İZLE 📺 Türkiye -İskoçya maçı canlı izle bedava kesintisiz! TRT 1 CANLI İZLE!
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