Flamengo 8 verdi Fenerbahçe satmadı! Diego Rossi için yeni teklif yolda





Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.