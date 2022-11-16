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    Flamengo 8 verdi Fenerbahçe satmadı! Diego Rossi için yeni teklif yolda

    Jesus’un eski takımı Flamengo, Fener’in kapısını çaldı ve Diego Rossi için 8 milyon Euro teklif yaptı. Fenerbahçe yönetimi ise bu teklif tereddütsüz geri çevirdi. Yeni teklif yolda.

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    Flamengo 8 verdi Fenerbahçe satmadı

    Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş bir teklif geldi.



    Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.



    Ancak Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak teklif ne olursa olsun Fenerbahçe yönetimi Rossi için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye kararlı.



        FENER 13 MİLYON İSTİYOR
        Bunun yanında Fenerbahçe, değerini bulmayan hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Fenerbahçe yönetiminin Rossi için kapıyı 12-13 milyon Euro'dan açacağı bunun altındaki tekliflere itimat etmeyeceği gelen haberler arasında.

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        Haberler Spor Flamengo 8 verdi Fenerbahçe satmadı! Diego Rossi için yeni teklif yolda
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