A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu: Kötü sonuçlardan ders aldık | Spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında bugün İskoçya ile hazırlıklık maçı oynayacak olan A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, "Grupta rakibimiz Galler. Bu yüzden İskoçya ile hazırlık maçı oynamak istedik. Birbirine yakın ülkelerle hazırlanmak istedik. Tam kadromuz var. Kötü sonuçlardan ders aldık. Önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde iyi sonuçlar almak istiyoruz" yorumunu yaptı.
Basın toplantısında söz alan Hakan Çalhanoğlu ise, "Diyarbakır'da çok iyi karşılandık. Bu kadar ilgiyi beklemiyorduk. Güzel bir futbol sergilemek istiyoruz. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Ancak onun sonradan oyuna girdiğini görüyorum. Hocası Jesus da onu korumak istediğini hep söylüyor. Ancak ben daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Arda oynayarak gelişecektir" ifadelerini kullandı.
RAKİBİMİZ İSKOÇYA
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında bugün 20.00'de İskoçya'yı konuk edecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçı Kosovalı hakem Visar Kastrati yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK
Arda Güler, bugün Diyarbakır'da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını tarihe yazdıracak. Genç yıldız, İskoçya karşısında forma giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay- Yıldızlı formayı sırtına geçirecek. 1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak.
NURİ ŞAHİN ZİRVEDE
Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek. Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti. Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor... Nuri hoca, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti. Şahin, ilk kez Almanya maçında oynamış ve milliler o maçı 2-1 kazanmıştı. Batuhan Karadeniz, A Milli formayla 17 yıl 5 ay 17 günlükken tanıştı... Batuhan Karadeniz, 2008 yılında Bosna Hersek karşısında görev almıştı.