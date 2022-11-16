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    A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu: Kötü sonuçlardan ders aldık | Spor haberleri

    İskoçya maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Kuntz, “Kötü sonuçlardan ders aldık. Önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde iyi sonuçlar almak istiyoruz” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Kötü sonuçlardan ders aldık

    2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında bugün İskoçya ile hazırlıklık maçı oynayacak olan A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefan Kuntz basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, "Grupta rakibimiz Galler. Bu yüzden İskoçya ile hazırlık maçı oynamak istedik. Birbirine yakın ülkelerle hazırlanmak istedik. Tam kadromuz var. Kötü sonuçlardan ders aldık. Önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası elemelerinde iyi sonuçlar almak istiyoruz" yorumunu yaptı.



    Basın toplantısında söz alan Hakan Çalhanoğlu ise, "Diyarbakır'da çok iyi karşılandık. Bu kadar ilgiyi beklemiyorduk. Güzel bir futbol sergilemek istiyoruz. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Ancak onun sonradan oyuna girdiğini görüyorum. Hocası Jesus da onu korumak istediğini hep söylüyor. Ancak ben daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Arda oynayarak gelişecektir" ifadelerini kullandı.

    RAKİBİMİZ İSKOÇYA
    Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında bugün 20.00'de İskoçya'yı konuk edecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçı Kosovalı hakem Visar Kastrati yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



    ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK
    Arda Güler, bugün Diyarbakır'da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını tarihe yazdıracak. Genç yıldız, İskoçya karşısında forma giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay- Yıldızlı formayı sırtına geçirecek. 1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak.

    NURİ ŞAHİN ZİRVEDE
    Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek. Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti. Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor... Nuri hoca, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti. Şahin, ilk kez Almanya maçında oynamış ve milliler o maçı 2-1 kazanmıştı. Batuhan Karadeniz, A Milli formayla 17 yıl 5 ay 17 günlükken tanıştı... Batuhan Karadeniz, 2008 yılında Bosna Hersek karşısında görev almıştı.



        DİYARBAKIR'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
        Bugün A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Geleneksel kıyafetleri ile kente gelen İskoç turistlerle geleneksel ve renkli elbiseleriyle tanınan Diyarbakırlı fenomen Hale Kemal'in karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Maçı izlemek için gelen İskoçlar halk tarafından misafirperverce karşılandı.



        AVRUPA'NIN GOL MAKİNESİ
        Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in gol makinesi yaptığı istatistikle Avrupa'nın önemli santrforlarını geride bırakmayı başardı. Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 12 Süper Lig maçında 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.



        DÜNYA YILDIZLARINI GEÇTİ
        Fenerbahçe'nın Ekvadorlu yıldızı 4 de asiste imza attı. Tüm kulvarlarda ise 22 maçta 15 gol atarken 4 asiste imza attı. Valencia ligde attığı gollerle, Avrupa'nın en golcü 4. oyuncusu konumunda. Valencia; Lewandowski, Mbappe ve Harry Kane'i geride bıraktı.



            25 KASIM'DA TAM KADRO!
            Fenerbahçe, hazırlıklarına 25 Kasım'da start verecek. Bu tarihe kadar 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Valencia ve Batshuayi dışışında tüm futbolcular hazır olacak. Sakatlıkları bulunan futbolcuların da tamamen iyileştiği ifade ediliyor. Fenerbahçe, 30 Kasım'da Rayo Vallecano ve 3 Aralık'ta Villarreal takımıyla İstanbul'da hazırlık maçları oynayacak.

            ÖZBEK: SEMİH KAYA'YI İSTERİM
            Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya için GSYİAD'da 'veda yemeği' düzenlendi. Organizasyona katılan Başkan Dursun Özbek, "Semih'in Galatasaray'a teknik adam olarak hizmet etmesini çok istiyorum. Lisansını alıp kulübe gelsin" şeklinde konuştu.



            LUCAS TORREİRA'YA MİLAN TALİP
            İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu. İtalyan devinin 26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yapacağını duyurdu. Transferde Aslan'ın istediği Ballo-Toure'nin de takasta verilebileceği belirtildi. Uruguay ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek yıldız isim, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Bu kupaya katılmak için Galatasaray'ı tercih ettiğini belirten Torreira, "Dünya Kupası için düzenli oynamam gerekiyordu. Cok fazla teklif vardı ama Okan Buruk'un beni araması çok hoşuma gitti. Önemli bir proje sundular ben de kabul ettim" dedi.



            10'UN ZAMANI GELİYOR
            Belçika medyası Galatasaray'da formunu yükselten Mertens için analiz yaptı. Standaart.be'den Alexander Van Caeneghem'in haberinde, "Galatasaray sezona dramatik başladı. Fakat Mertens'in liderliğinde takımın çıkışa geçtiği gözleniyor. Onun zamanı geliyor. Mertens, Dünya Kupası'nda ülkesine de faydalı olmaya yakın" ifadeleri kullanıldı.



                6 MİLYON EURO İSTİYOR!
                Yunus Akgün, Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdürürken, bu süreci iyi değerlendirip 11'deki yerini ger i kazanmayı hedefliyor. Galatasaray ise 22 yaşındaki kanat oyuncusu için devre arasında gelecek transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında 6 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verecek.



                FİLENİN ASLANLARI 3-0 YENİP TURLADI
                Erkekler voleybolda ülkemizi Avrupa CEV Cup'ta temsil eden Galatasaray HDI Sigorta, Avusturya ekibi Union Raiffeisen Waldviertel ile karşılaştı. Son 32 turu ilk maçında rakibini 3-0 yenen Filenin Aslanları, rövanşta da 28-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı. Cimbom adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.



                HATİCE KÜBRA İLGÜN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
                Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı. Yarı finalde Tayvan'dan Chia-ling Lo ile karşılaşan Hatice Kübra, başa baş geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı. İlgün, mücadele sonrasında Türk bayrağıyla poz verdi.



                    MANE İÇİN KÖYDE 45 HATİM İNDİRİLDİ!
                    Senegal'in yıldızı Sadio Mane, Dünya Kupası öncesi sakatlanmıştı. Sakatlığına rağmen kadroya alınan Mane için doğduğu Bambali köyünde dua edildi. Mane'nin yaptırdığı camiye 35 köyden gelen 35 imam, yıldız ismin hızla iyileşmesi için 45 hatim indirdi. Mane, Hollanda'yla yapılacak ilk maçta olmayacak.



                    R. MADRİD HAALAND İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI
                    İspanyol devi Real Madrid, 2024 yılında Erling Haaland'ın 180 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini karşılamayı hedefliyor. As Gazetesi'nin haberine göre; Real Madrid, Norveçli golcüye Santiago Bernabeu'nun yeni ikonu olmayı teklif edecek. Erling Haaland, Manchester City formasıyla sadece 18 maçta 23 gol attı, 3 de asist yaptı.



                    GÜNEŞ'İN MULEKA VE REDMOND PLANI
                    Hazırlıklarına 24 Kasımda başlayacak olan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in Muleka ve Redmond ile özel olarak ilgileneceği ve bu 2 futbolcunun ilk 11'de oynayacağı bir sisteme dönerek hücum hattını daha hareketli hale getirmeyi amaçladığı öğrenildi. Son oynanan Serik Belediyespor maçında bu ikilinin uyumunu beğenen Şenol Güneş, Redmond'u forvet arkasında değerlendirecek. Muleka'yı çok beğendiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Demokratik Kongolu futbolcuyu da çift forvetli sistemde ya da kanatlarda deneyecek. Transfer dönemine kadar eldeki kadrodan farklı dizilimler üretmek isteyen Güneş, devre arasında ise takıma 3 ya da 4 takviye yapılmasını talep ediyor.



                        BEŞİKTAŞ'A DEV STOPER
                        Ara transfer döneminde defansa takviye yapması beklenen Beşiktaş, Atalanta'da fazla forma şansı bulamayan Arnavut oyuncu Berat Djimsiti'yi gündemine aldı. Ceyhun Kazancı'nın scout ekibinin listesinde yer alan stoperleri milli arada izleme kararı alan Güneş, yardımcısı Bayram Bektaş'ı, Arnavutluk'a gönderecek. Bektaş, Başkent Tiran'da Arnavutluk ile İtalya arasında oynanan hazırlık maçında ev sahibi takımın 1.90'lık dev stoperi Berat Rıdvan Djimsiti'yi izleyip raporunu sunacak. Geçirdiği sakatlık yüzünden Atalanta'da çok fazla forma bulamayan ve Merih Demiral'ın gerisinde kalan Djimsiti'nin devre arasında ayrılması ya da kiralık olarak başka bir takıma gitmesi gündemde.



                        6. LİG TAKIMINA İMZA ATTI
                        Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından sözleşmesi feshedilen Valerien Ismael'in ekibinde yer alan birinci yardımcısı Adam Murray sürpriz bir tercihte bulundu. Fransız teknik direktör İngiltere 6. lig takımlarından AFC Fylde ile sözleşme imzaladı. Murray, Ismael'in cezalı olduğu İstanbulspor maçında takımın başındaydı ve maç 2-2 sona ermişti.

                        ECZACIBAŞI'NIN KONUĞU VAKIFBANK
                        Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı derbide Vakıfbank'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Ligde geride kalan 4 haftada iki takımın da mağlubiyeti bulunmuyor.



                        GENÇLER DALCI'YA EMANET
                        Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı imza töreninde" İnşallah gelecek sene kulübü Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



                            BARDHI KENDİNİ AŞTI
                            Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi, forma giydiği maçlarda takımının başarısı için elinden geleni yapıyor. Bordomavililerin 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu, zaman zaman performansıyla eleştirilse de 19 resmi maçta 4 gol atarak takımına katkı sağladı. Bardhi, Levante formasıyla geçen sezon çıktığı 30 maçta ise 3 gol atabilmişti. Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Bardhi'nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Yunus Emre SEL)



                            RONALDO'YA BİR ŞOK DAHA
                            Manchester United'da yaşadığı sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampında Bruno Fernandes'in tepkisi karşısında şaşkına döndü. Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaştı. Görüntülerde, Ronaldo'nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermedi. Bruno Fernandes'e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo'nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmadı.



                            TÜM KAZANCI ÇOCUKLARA
                            Almanya Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Antonio Rüdiger, turnuvadan elde edeceği geliri bağışlıyor. Rüdiger, turnuvadan elde edeceği tüm primleri anne tarafından memleketi olan Sierra Leone'li çocuklar için bağışlayacak.

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                            Haberler Spor A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu: Kötü sonuçlardan ders aldık | Spor haberleri
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