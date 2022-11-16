A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu: Kötü sonuçlardan ders aldık | Spor haberleri

ÖZBEK: SEMİH KAYA'YI İSTERİM

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya için GSYİAD'da 'veda yemeği' düzenlendi. Organizasyona katılan Başkan Dursun Özbek, "Semih'in Galatasaray'a teknik adam olarak hizmet etmesini çok istiyorum. Lisansını alıp kulübe gelsin" şeklinde konuştu.







LUCAS TORREİRA'YA MİLAN TALİP

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'ya talip oldu. İtalyan devinin 26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yapacağını duyurdu. Transferde Aslan'ın istediği Ballo-Toure'nin de takasta verilebileceği belirtildi. Uruguay ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek yıldız isim, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Bu kupaya katılmak için Galatasaray'ı tercih ettiğini belirten Torreira, "Dünya Kupası için düzenli oynamam gerekiyordu. Cok fazla teklif vardı ama Okan Buruk'un beni araması çok hoşuma gitti. Önemli bir proje sundular ben de kabul ettim" dedi.