A Milli Erkek Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan’a 77-76 kaybetti | Spor haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a son top sonucunda 77-76 kaybetti. İlk çeyreğe hızlı başlayan Türkiye ilk 5 dakikayı 17-11 önde geçse de son bölümde toparlanan Sırbistan çeyreği 24-21önde kapattı. Savunmaların sertleştiği 2. çeyrekte devre arasına 37-34'le önde giren Sıplar oldu. 3. çeyrekte etkili oynayan Milliler 4 dakika kala 46-45 öne geçse de son 10 dakikaya 54-54 eşitlikle gidildi. Son çeyrekte bitime 12 saniye kala Wilbekin'le son topta isabet bulamayan Türkiye maçtan 77-76 yenik ayrıldı.
GÖZTEPE ARAYA MORALLİ GİRDİ
Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın kapanışında Göztepe sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası arasına galibiyetle girdi. Konuk takım 24'te Rashad Muhammed'in şık volesi ile öne geçti 0-1. 39'da kazanılan penaltıda Yasin skoru eşitledi: 1-1. 76'da Palmer attığı golle ev sahibine galibiyeti getirdi . Günün diğer maçında Sakarya evinde Rize ile 1-1 berabere kaldı.
SÜPER LİG'DEN 19 FUTBOLCU OLACAK
Katar'daki Dünya Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 20'ye yakın futbolcu sahnedeolacak. Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 4 futbolcunun yer aldığı organizasyonda Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan da 2'şer futbolcu yer alıyor.
TEŞEKKÜRLER VALENCIA!
Giresunspor maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'un Valencia'ya teşekkür ettiği öğrenildi. Valencia gribal enfeksiyon nedeniyle son 2 idmana çıkmamış, buna rağmen Giresun maçında forma giymişti.