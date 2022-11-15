A Milli Erkek Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan’a 77-76 kaybetti | Spor haberleri

RONALDO: BANA İHANET ETTİLER

Premier Lig ekibi Manchester United'da oynayan Cristiano Ronaldo'nun kulübü, teknik heyeti ve arkadaşlarını eleştirdiği açıklamaları tüm dünya konuştu. United yönetimi ve menajer Erik ten Hag, Portekizli süper yıldız ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.



RONALDO'NUN GİTMESİNİ İSTİYORLAR

Ada basını, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden yıldız futbolcunun ayrılmasını istediğini yazdı. Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Eric Ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam. Beni burada ayrılmaya zorladılar. Bana ihanet ettiler. United, Ferguson sonrası bir türlü gelişemedi" ifadesini kullandı.







YOLCUDUR ABBAS!

BEşiktaş'ta Dünya Kupası arası bazı oyuncuların kaderi netleşecek. Şenol Güneş, göreve gelir gelmez bazı isimler için yetersiz raporu vermişti. Lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd'la devre arasında yollar ayrılacak. Welinton'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Bu 3 isme ek olarak Kongolu sol bek Arthur Masuaku başta olmak üzere birçok ismin daha geleceği Antalya kampında belirlenecek. Siyah- Beyazlılar çalışmalarına 24 Kasım'da start verecek.