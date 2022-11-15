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    A Milli Erkek Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan’a 77-76 kaybetti | Spor haberleri

    A Milli Erkek Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 4. maçında deplasmanda Sırbistan’a son top sonucunda 77-76 kaybederek 4. maçında 3 yenilgisini aldı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 15 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Sırbistan’ı elimizden kaçırdık

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'a son top sonucunda 77-76 kaybetti. İlk çeyreğe hızlı başlayan Türkiye ilk 5 dakikayı 17-11 önde geçse de son bölümde toparlanan Sırbistan çeyreği 24-21önde kapattı. Savunmaların sertleştiği 2. çeyrekte devre arasına 37-34'le önde giren Sıplar oldu. 3. çeyrekte etkili oynayan Milliler 4 dakika kala 46-45 öne geçse de son 10 dakikaya 54-54 eşitlikle gidildi. Son çeyrekte bitime 12 saniye kala Wilbekin'le son topta isabet bulamayan Türkiye maçtan 77-76 yenik ayrıldı.



    GÖZTEPE ARAYA MORALLİ GİRDİ
    Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın kapanışında Göztepe sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası arasına galibiyetle girdi. Konuk takım 24'te Rashad Muhammed'in şık volesi ile öne geçti 0-1. 39'da kazanılan penaltıda Yasin skoru eşitledi: 1-1. 76'da Palmer attığı golle ev sahibine galibiyeti getirdi . Günün diğer maçında Sakarya evinde Rize ile 1-1 berabere kaldı.

    SÜPER LİG'DEN 19 FUTBOLCU OLACAK
    Katar'daki Dünya Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 20'ye yakın futbolcu sahnedeolacak. Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 4 futbolcunun yer aldığı organizasyonda Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan da 2'şer futbolcu yer alıyor.



    TEŞEKKÜRLER VALENCIA!
    Giresunspor maçı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'un Valencia'ya teşekkür ettiği öğrenildi. Valencia gribal enfeksiyon nedeniyle son 2 idmana çıkmamış, buna rağmen Giresun maçında forma giymişti.



        ŞAMPİYONLUĞUN AYAK SESLERİ
        Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası finalleri nedeniyle verilen araya Galatasaray'ın önünde 2 puan farkla lider giren Fenerbahçe için önemli bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler son 12 sezonda 14. haftayı 2 kez lider tamamladı. Biri bu sezon diğeri de Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünde şampiyon olunan 2013/14 sezonunda. Fenerbahçe, son maçında Giresun'a 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup olsa da bu durum bir iş kazası olarak nitelendirildi ve 14. haftayı lider kapatan Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüldü. Fenerbahçe'nin tıpkı şampiyon olduğu 2013/14 sezonunda olduğu gibi 14. haftayı lider tamamlaması şampiyonluğun alameti olarak ifade edildi.

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        DIEGO RIBAS FUTBOLU BIRKAKTI
        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı 10 numara Diego Ribas futbolu bıraktığını açıkladı. Dego Ribas Brezilya Ligi'nde Flamengo'nun evinde Avai'ye 2-1 kaybettiği maçın ardından bu kararını açıkladı. Maçın 57. dakikasında oyundan çıkan Ribas 10 numaralı formasını Gabigol'e teslim etti. Diego Ribas 2014-2016 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayla 75 maça çıkmış ve 8 gole imza atmıştı.



        FAIR-PLAY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
        Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, TFF Fair Play/ Adil Oyun ödülleri sahiplerini buldu. TFF Fair Play / Adil Oyun ödül töreninde Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Çağdaş Atan, Uğurcan Çakır ve Fatih Özgökçen ödül aldı. Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Oyunu yavaşlatmak için sakatlığı olmadığı halde yerde yatan, rakibinin haksız yere kart görmesi için hakemi aldatmaya çalışan, birbirine ve hakeme kötü söz söylemlerde bulunan tüm futbol paydaşlarını fair-play'e yani adil oyuna davet ediyorum. Türk futbolunun imaj ve değerine zarar veren başka bir konu da maç sonunda yapılan açıklamalar. Futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanı ve yöneticilerin maçın hemen ardından hakemle ilgili konuşma kültürünü artık değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        FAIR Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Sivasspor
        FAIR Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Kayserispor)
        FAIR Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
        FAIR Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen (Konyaspor)
        FAIR Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Medipol Başakşehir



            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler arasındaki samimi sohbet dikkatleri çekti.

            JESUS DİKKATLİ OL!
            Galatasaray'ın 7-0'lık Başakşehir galibiyeti Portekiz medyasında da geniş yankı buldu. Portekiz basını zaferi Jorge Jesus üzerinden gördü. Fenerbahçe'nin hocasına "Jesus dikkatli ol. Galatasaray bir iddialı takımı daha yendi" sözleriyle seslenildi. Belçika basınında "Galatasaray, Başakşehir'i bozguna uğratırken Mertens de pay sahibiydi" yorumu yapıldı. Icardi, ülkesinde başlıklara çıkarıldı. Arjantin'de "Galatasaray'ın zaferinde Icardi şov yaptı. Bir gol, iki asistle maça damga vurdu. Türkiye'de Mauro Icardi çılgınlığı: Golleri ve asistlerine devam ediyor" satırlarına yer verildi.



            PARAGÖZ NORWICH!
            G.Saray'da ritim tutmaya başlayan Kosovalı yıldız Milot Rashica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Norwich yetkilileri her fırsatta yıldız oyuncuyu sezon sonunda geri beklediklerini ve satmayı planlamadıkları yönünde açıklamalar yapıyor. İngiliz medyasına göre ise durum çok farklı. İngiliz ekibi Kosovalı yıldızı satmaya sıcak bakıyor. G.Saray'dan yüksek bonservis istemek için bu yolu deniyorlar.

            UMUT'LU BEKLEYİŞ
            Trabzonspor'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı geçen sezonun gol kralı Umut Bozok'un geride kalan haftalardaki performansı henüz beklentileri karşılayamadı. Ancak Umut'un geçen sezon krallık apoletini taktığı Kasımpaşa'daki ilk haftalardaki performansının bu sezonla benzerlik göstermesi dikkatleri çekiyor.


            ARA SONRASINI İŞARET ETTİ
            Bordo-Mavili formayla bu sezon ilk 8 haftada sadece 2 gol atabilen Umut, 2021-22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla çıktığı ilk 9 maçta ise 3 gol kaydetmişti... 26 yaşındaki futbolcu sonraki bölümde ise oldukça başarılı bir performans ortaya koyarak genelde forma giydiği 39 maçta 20 gol 7 asist yaparak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Fırtına'nın golcüsü Umut Bozok, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası arasından sonra gerçek ritmini bulacağını açıklamıştı.



            ABDULLAH AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ
            Trabzonspor'un geride kalan bölümde oynadığı 22 resmi maçta en fazla forma giyen oyuncusu Eren Elmalı oldu. Cezalı olduğu için forma giyemediği ligdeki Konyaspor maçı hariç tüm maçlarda görev alan Eren, toplamda 1818 dakika sahada kaldı. Eren'i 1739 dakika ile Larsen takip ediyor.



                GENÇLERBİRLİĞİ DALCI İLE ANLAŞTI
                Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Dalcı'nın getirildiği belirtildi. Dalcı için bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği ifade edildi. Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada bulunuyor.



                FELİPE SCOLARİ'DEN EMEKLİLİK KARARI
                Brezilya Ligi ekibi Athletico Paranaense'yi çalıştıran Luiz Felipe Scolari, teknik direktörlük kariyerini sonlandırdı. 74 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Paranaense'nin Botafogo'yu 3-0 yenerek ligi 6. sırada bitirdiği ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçtan sonra emeklilik kararını açıkladı.



                CEDİ OSMAN'IN 14 SAYISI YETMEDİ
                NBA'de Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'e 124- 129 skorla mağlup oldu ve üst üste 4. kez kaybetti. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, 28 dakika süre aldığı Minnesota karşısında 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile oynamasına rağmen yenilgiye engel olamadı.



                    BOTAŞ EVİNDE BURSA'YI DEVİRDİ
                    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 71-57 yendi. BOTAŞ maçın ilk yarısını da 48-27 üstün tamamladı. 15 sayıyla mücadele eden Macaulay galibiyette başrol oynadı. BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini alırken, Bursa Uludağ Basketbol sahadan 4. kez yenilgiyle ayrıldı.

                    RONALDO: BANA İHANET ETTİLER
                    Premier Lig ekibi Manchester United'da oynayan Cristiano Ronaldo'nun kulübü, teknik heyeti ve arkadaşlarını eleştirdiği açıklamaları tüm dünya konuştu. United yönetimi ve menajer Erik ten Hag, Portekizli süper yıldız ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

                    RONALDO'NUN GİTMESİNİ İSTİYORLAR
                    Ada basını, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden yıldız futbolcunun ayrılmasını istediğini yazdı. Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Eric Ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam. Beni burada ayrılmaya zorladılar. Bana ihanet ettiler. United, Ferguson sonrası bir türlü gelişemedi" ifadesini kullandı.



                    YOLCUDUR ABBAS!
                    BEşiktaş'ta Dünya Kupası arası bazı oyuncuların kaderi netleşecek. Şenol Güneş, göreve gelir gelmez bazı isimler için yetersiz raporu vermişti. Lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd'la devre arasında yollar ayrılacak. Welinton'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Bu 3 isme ek olarak Kongolu sol bek Arthur Masuaku başta olmak üzere birçok ismin daha geleceği Antalya kampında belirlenecek. Siyah- Beyazlılar çalışmalarına 24 Kasım'da start verecek.

                    MARTİNS INDI İDDİASI
                    Şenol Güneş, ara transfer döneminde stoper takviyesi istiyor. AZ Alkmaar forması giyen Hollandalı Bruno Martins Indi'nin listenin ilk sırasında olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu da AZ'den ayrılmak istiyor.

                    ATALANTA İSTEDİ MERİH GELMEDİ
                    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın gönderdiği talep üzerine, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı." Merih Demiral'in sakatlığı olduğu öğrenildi. Merih'in yerine milli takım aday kadrosuna herhangi bir isim davet edilmedi.



                    MİLLİ FORMA HAYALİMDİ
                    İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçları oynayacak olan Türkiye'de Samet Akaydın ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu. Samet Akaydın, "Benim küçüklükten beri en büyük hayalim milli takım forması giymek. Bana bu şansı veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. Salih ise, "Türkiye için oynamayı dört gözle bekliyordum. Bunun için gurur duyuyorum" dedi.



                        ENES ÜNAL ATTI GETAFE TURLADI
                        İspanya Kral Kupası 1. turunda 3. lig takımlarından San Roque de Lepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Getafe bir üst tura çıkmaya başardı. Enes Ünal takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı. Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal , uzatmaların oynandığı 101. dakikada oyundan alınarak yerini Jaime Mata'ya bıraktı.



                        CORINTHIANS'TA PEREIRA VEDA ETTİ
                        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta da tutunamadı. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Duilio, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibi artık burada görev yapmayacak. Sözleşme süresi sona erdi ve kontratını yenilemeyeceğiz" dedi.



                        F.BAHÇE ALAGÖZ BOLOGNA ÖNÜNDE
                        Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak. PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka (TSİ) 22.30'da başlayacak. İki takım da geride kalan 3 haftada 1'er galibiyet, 2'şer yenilgi aldı. Fenerbahçe 6. sırada bulunuyor.



                            M.CITY'E İLGİNÇ HAALAND TEKLİFİ
                            İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Norveç'in Dünya Kupası'nda olmaması nedeniyle kupa boyunca boşta olacak Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için Manchester City'e teklif yaptıklarını duyurdu. Açıklamada. "Erling'i formda tutarak City'e yardım etmek istiyoruz. 6 hafta Golf oynamasından iyidir" denildi.

                            BARCA'DAN FATİ PAYLAŞIMI
                            Barcelona Uyıldız oyuncusu Ansu Fati'nin bu karesini paylaştı.

                            YENİ YAŞINI KUTLADI
                            M.United savunma oyuncusu Tuanzebe'nin doğum gününü kutladı.


                            CARLOS'TAN YENİ GÖNDERİ
                            Real MAdrid efsanesi Roberto Carlos F1 pilotu Zhou ile bu karesini paylaştı.

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                            Haberler Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan’a 77-76 kaybetti | Spor haberleri
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