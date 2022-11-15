Güvenlik sebebiyle ertelenmişti! Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? BJK - Antalyaspor maçı hangi gün yapılacak?

Ertelenen maçın hangi tarihte oynanacağı Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF maçın ne zaman oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Futbolseverlerin merak ettiği konuyla alakalı spor kamuoyunda yer alan iddiaya göre ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arasının bitmesinden sonra hafta içi bir gün oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu maçın yeni tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.