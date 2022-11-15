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    • Spor
    • 15.11.2022 17:23
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    • 15.11.2022 18:08
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    Güvenlik sebebiyle ertelenmişti! Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? BJK - Antalyaspor maçı hangi gün yapılacak?

    13 Kasım 2022 Pazar günü oynanması planlanan ancak İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası güvenlik sebebiyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Taraftarlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdıç Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

    Ertelenen maçın hangi tarihte oynanacağı Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF maçın ne zaman oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Futbolseverlerin merak ettiği konuyla alakalı spor kamuoyunda yer alan iddiaya göre ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arasının bitmesinden sonra hafta içi bir gün oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu maçın yeni tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı

    2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu. Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

        2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

        Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        2022 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

        A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

        B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

        C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

        D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

        E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

        F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

        G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

        H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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        Haberler Spor Güvenlik sebebiyle ertelenmişti! Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? BJK - Antalyaspor maçı hangi gün yapılacak?
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