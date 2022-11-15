Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Ronaldo için sıraya girdiler! Türkiye'ye gelme ihtimali ne? PSG, Inter, Roma...

CR7, Dünya Kupası arasına girilirken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldız, kulüp menajeri Eric Ten Haag'ı hedef göstererek, "O bana saygı duymuyor ben de ona duymuyorum" diyerek gemileri yaktı.

Kulüpte 2-3 kişinin daha kendisini istemediğini ifade eden Ronaldo, "Sir Alex Ferguson'dan sonra kulüp bir adım ileri gitmedi" ifadelerini kullanarak kulübün sahibi Glazer ailesini de eleştirdi.