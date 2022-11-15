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    • Spor
    • 15.11.2022 18:35
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    • 15.11.2022 18:42
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    Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Ronaldo için sıraya girdiler! Türkiye'ye gelme ihtimali ne? PSG, Inter, Roma...

    Dünyanın en başarılı futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'da istenmeyen adam ilan edildi. 37 yaşındaki dünya yıldızı, gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası takımdan gönderilmek isteniyor. Dev ekipler, maaş ödemesini takip edip pusuya yattı. Peki, Ronaldo'nun Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? Takvim.com.tr konuya ilişkin detayları sizler için derledi...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ronaldo için sıraya girdiler

    CR7, Dünya Kupası arasına girilirken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldız, kulüp menajeri Eric Ten Haag'ı hedef göstererek, "O bana saygı duymuyor ben de ona duymuyorum" diyerek gemileri yaktı.

    Kulüpte 2-3 kişinin daha kendisini istemediğini ifade eden Ronaldo, "Sir Alex Ferguson'dan sonra kulüp bir adım ileri gitmedi" ifadelerini kullanarak kulübün sahibi Glazer ailesini de eleştirdi.



    Ronaldo, Glazer ailesi için "Kulübün başarısı onların umrunda değil. Tek istedikleri reklamlarını yapmak" diye konuşarak sitem etti.

    Bu ağır sözlerin ardından sözleşmesinin feshi gündeme gelen Ronaldo için Avrupa ekipleri pusuya yattı... Ronaldo'nun aldığı astronomik ücreti Manchester United'ın temin etmesi ve Ocak ayında boşa çıkması halinde kulüplerin Ronaldo'ya kapıyı açacağı öğrenildi.



    PSG BAŞKANI RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR
    Lionel Messi'yi iki sezon önce Barcelona'dan koparan PSG, Neymar ve Mbappe'nin yanına Ronaldo'yu da eklemek istiyor...

    Sporting Lizbon, altyapısından yetiştirdiği Ronaldo'yu bekleyen kulüpler arasında bulunuyor.

        INTER DE RONALDO'YA SICAK BAKIYOR
        İtalyan devi Inter de Ronaldo'yu sıcak bakan ekipler arasında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Lukaku'dan faydalanamayan Inter'in hücum hattında Lautaro Martinez ve 36 yaşındaki Edin Dzeko bulunuyor...




        MOURINHO ONU ÇOK SEVİYOR
        Real Madrid'i yönettiği dönemde Ronaldo ile müthiş bir uyum yakalayan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da eski yıldızını bekleyen isimler arasında.



        TÜRKİYE'YE GELMESİ ZOR
        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aldığı para çok yüksek" demişti hem de Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "Gündemimizde yok" açıklamasını yapmıştı.
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