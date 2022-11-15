Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Ronaldo için sıraya girdiler! Türkiye'ye gelme ihtimali ne? PSG, Inter, Roma...

CR7, Dünya Kupası arasına girilirken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldız, kulüp menajeri Eric Ten Haag'ı hedef göstererek, "O bana saygı duymuyor ben de ona duymuyorum" diyerek gemileri yaktı.
Kulüpte 2-3 kişinin daha kendisini istemediğini ifade eden Ronaldo, "Sir Alex Ferguson'dan sonra kulüp bir adım ileri gitmedi" ifadelerini kullanarak kulübün sahibi Glazer ailesini de eleştirdi.
Ronaldo, Glazer ailesi için "Kulübün başarısı onların umrunda değil. Tek istedikleri reklamlarını yapmak" diye konuşarak sitem etti.
Bu ağır sözlerin ardından sözleşmesinin feshi gündeme gelen Ronaldo için Avrupa ekipleri pusuya yattı... Ronaldo'nun aldığı astronomik ücreti Manchester United'ın temin etmesi ve Ocak ayında boşa çıkması halinde kulüplerin Ronaldo'ya kapıyı açacağı öğrenildi.
PSG BAŞKANI RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR
Lionel Messi'yi iki sezon önce Barcelona'dan koparan PSG, Neymar ve Mbappe'nin yanına Ronaldo'yu da eklemek istiyor...
Sporting Lizbon, altyapısından yetiştirdiği Ronaldo'yu bekleyen kulüpler arasında bulunuyor.