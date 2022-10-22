Bir efsanenin sonu mu? Cristiano Ronaldo takımdan ayrılabilir

Manchester United'ta Cristiano Ronaldo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Portekizli futbolcu takımının Tottenham ile oynadığı maçı 89. dakikada terk etmiş konu ile ilgili teknik direktör Eric Ten Hag, "Ronaldo konusuyla sonra ilgileneceğim maç sırasında dikkat etmedim" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki süper yıldızın Chelsea maçı kadrosunda yer almayacağı ve U21 takımıyla idmana çıkacağı belirtildi. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Portekizli oyuncu, durumuyla ilgili "Burası Manchester United. Birlik olmalıyız yakında tekrar beraber olacağız" ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Portekizli yıldız, dün takımının aldığı karar ile U21 takımıyla idmana çıktı.
MLS'E GİDEBİLİR
Dünyaca ünlü yıldızın Ten Haag ile bir türlü yıldızının barışmaması ve forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Marca'nın haberine göre; süper yıldızla MLS takımlarından Inter Miami ilgileniyor. Birçok otoriteye göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olan Ronaldo kulüp kariyerinde 945 maçta 700 gol kaydetti.