Bir efsanenin sonu mu? Cristiano Ronaldo takımdan ayrılabilir





Portekizli futbolcu takımının Tottenham ile oynadığı maçı 89. dakikada terk etmiş konu ile ilgili teknik direktör Eric Ten Hag, "Ronaldo konusuyla sonra ilgileneceğim maç sırasında dikkat etmedim" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki süper yıldızın Chelsea maçı kadrosunda yer almayacağı ve U21 takımıyla idmana çıkacağı belirtildi. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Portekizli oyuncu, durumuyla ilgili "Burası Manchester United. Birlik olmalıyız yakında tekrar beraber olacağız" ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Portekizli yıldız, dün takımının aldığı karar ile U21 takımıyla idmana çıktı.