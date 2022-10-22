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    Bir efsanenin sonu mu? Cristiano Ronaldo takımdan ayrılabilir

    Manchester United’ta kadro dışı kalan ve U21 takımıyla antrenmana çıkan Cristiano Ronaldo’nun ocak ayında ayrılacağı iddia edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Bir efsanenin sonu mu?

    Manchester United'ta Cristiano Ronaldo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...



    Portekizli futbolcu takımının Tottenham ile oynadığı maçı 89. dakikada terk etmiş konu ile ilgili teknik direktör Eric Ten Hag, "Ronaldo konusuyla sonra ilgileneceğim maç sırasında dikkat etmedim" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki süper yıldızın Chelsea maçı kadrosunda yer almayacağı ve U21 takımıyla idmana çıkacağı belirtildi. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Portekizli oyuncu, durumuyla ilgili "Burası Manchester United. Birlik olmalıyız yakında tekrar beraber olacağız" ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Portekizli yıldız, dün takımının aldığı karar ile U21 takımıyla idmana çıktı.



    MLS'E GİDEBİLİR
    Dünyaca ünlü yıldızın Ten Haag ile bir türlü yıldızının barışmaması ve forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Marca'nın haberine göre; süper yıldızla MLS takımlarından Inter Miami ilgileniyor. Birçok otoriteye göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olan Ronaldo kulüp kariyerinde 945 maçta 700 gol kaydetti.



        RONALDO'NUN MORALİ BOZUKTU
        Manchester United'ta kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız oyuncu dün sabahki U21 takımıyla olan antrenmanına katılmak için aracıyla tesislere giderken Ada basını tarafından fotoğraflandı. Ronaldo'nun üzgün olduğu gözlemlendi.



        50 MAÇTA 26 GOL ATTI
        Ronaldo Manchester United'taki 2. ci döneminde çıktığı 50 maçta 26 gol kaydetti, Portekizli yıldız bu sezon ligde 8 maçta süre buldu.

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