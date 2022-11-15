Katar’ın yaşlı kurtları! Dünya Kupası onlar için son durak olacak

Futbolseverler gözünü 20 Kasım'da Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na çevirdi. Futbolun en prestijli kupasında Brezilya, Fransa, Arjantin, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi takımlar favori durumda. Katar'daki şölen bazı yıldız oyuncular için de artık son durak anlamını taşıyor.
ATIBA İLK SIRADA
Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncular arasında ilk sırayı Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson alıyor. Kanada Milli Takımı'nda boy gösterecek olan tecrübeli oyuncu, 39 yıl 9 ay ve 7 günle turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak.
İkinci sırada da yine eski bir Beşiktaşlı Pepe yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nın stoperi Pepe, 39 yıl 8 ay ve 20 günle Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı ikinci futbolcu konumunda. Portekiz Milli Takımı formasını 128 kez giyen Portolu Pepe'nin 7 golü bulunuyor.