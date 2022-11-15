Katar’ın yaşlı kurtları! Dünya Kupası onlar için son durak olacak

Futbolseverler gözünü 20 Kasım'da Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na çevirdi. Futbolun en prestijli kupasında Brezilya, Fransa, Arjantin, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi takımlar favori durumda. Katar'daki şölen bazı yıldız oyuncular için de artık son durak anlamını taşıyor.