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    Katar’ın yaşlı kurtları! Dünya Kupası onlar için son durak olacak

    Futbolda en büyük organizasyon olan Dünya Kupası için artık geri sayıma geçildi. Katar’daki dev o-r ganizasyon, kariyerinin sonuna gelen bazı yıldızlar için finanl iteliği taşıyor.

    Katar’ın yaşlı kurtları

    Futbolseverler gözünü 20 Kasım'da Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na çevirdi. Futbolun en prestijli kupasında Brezilya, Fransa, Arjantin, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi takımlar favori durumda. Katar'daki şölen bazı yıldız oyuncular için de artık son durak anlamını taşıyor.



    ATIBA İLK SIRADA
    Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncular arasında ilk sırayı Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson alıyor. Kanada Milli Takımı'nda boy gösterecek olan tecrübeli oyuncu, 39 yıl 9 ay ve 7 günle turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak.



    İkinci sırada da yine eski bir BeşiktaşPepe yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nın stoperi Pepe, 39 yıl 8 ay ve 20 günle Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı ikinci futbolcu konumunda. Portekiz Milli Takımı formasını 128 kez giyen Portolu Pepe'nin 7 golü bulunuyor.



        Bu arada Japonya Milli Takımı kalecisi Eiji Kawashima da 39 yıl 7 ay ve 26 günle Dünya Kupası'nın en yaşlı 3. oyuncusu olarak futbolseverlerin önüne çıkacak.



        MESSI-CR7 SAHNEDE
        Öte yandan Arjantin Milli Takımı'nın 35 yaşındaki kaptanı Messi'nin muhtemelen son Dünya Kupası olacak. Messi gibi, 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo da Katar'da kupayı havaya kaldırmak isteyecek. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo da Katar Dünya Kupası ile final yapacak.

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