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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 13 haftalık grafiği ile Fatih Terim’i sollamayı başardı

    13 maçta 27 puan toplayan Okan Buruk’lu Cimbom, Fatih Terim'in olduğu son 4 sezona göre daha fazla puan elde etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

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    İmparator’u solladı!

    G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 13 haftalık döneminde 27 puan topladı. Buruk, Fatih Terim'in son 4 sezondaki 13 haftalık performansı baz alındığında 'efsane' teknik adamı puan olarak geride bırakmayı başardı.



    2018-19 sezonunun ilk 13 haftalık döneminde Terim, Galatasaray'ın başında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Terimli Galatasaray söz konusu sezonun 13 haftasında 24 puan topladı. 2019-20 sezonunda ise deneyimli teknik adam Galatasaray'ın başındaki ilk 13 maçında 20 puan elde etti.



    Buruk, Terim'i 2019-20 sezonunda 7 puan fark ile geride bıraktı. 2020-21 sezonunda da Galatasaray ilk 13 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Aslan, 26 puan toplarken takımın başında hatırlanacağı üzere yine Fatih Terim vardı.
        Masadaki derin kaos ve krizi kanıtlayan kare
        Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 13 haftalık grafiği ile Fatih Terim’i sollamayı başardı
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