Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 13 haftalık grafiği ile Fatih Terim’i sollamayı başardı





Buruk, Terim'i 2019-20 sezonunda 7 puan fark ile geride bıraktı. 2020-21 sezonunda da Galatasaray ilk 13 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Aslan, 26 puan toplarken takımın başında hatırlanacağı üzere yine Fatih Terim vardı.