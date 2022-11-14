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    Stefan Kuntz Arda Güler'in A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına ilişkin konuştu

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Jorge Jesus ile hep iletişimdeydik. Gözümüz hep Arda Güler’in üstündeydi. Hazırlık maçlarında kullanacağız” dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 14 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Gözümüz hep Arda’daydı

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroya ilk kez çağrılan Arda Güler, Tayyip Talha ve Emirhan İlkhan hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, "Uluslar Ligi'nde hedefimiz olduğu için çok fazla rotasyon yapmak istemedik. Şimdi hazırlık maçları yapacağız. Gözümüz genç isimlerin hep üstündeydi. F.Bahçe'nin hocası Jesus le sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz" diye konuştu. Kuntz, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun "Türk Milli Takımı'nda oynamak isterim" sözlerini ise "Önce Türk vatandaşı olması gerekiyor" diyerek yanıtladı.



    GAZİANTEP KAÇTI GÜMRÜK YAKALADI
    Süper Ligde Karagümrük ile Gaziantep FK 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip maçta 2-0, öne geçmiş olmasana, 2-+2 beraberliğin ardından da 3-2'yi bulmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karagümrük'ün gollerini 32 ve 52'de Baniya, 69'da Kouassi atarken, G.Antep'in golleri 13'te Ertuğrul, 20'de Figueiredo ve 65'de Merkel'den geldi.



    KONYA 3 PUAN HASRETİNİ BİTİRDİ
    Süper Lig'in 14. haftasında Konya deplasmanda Kayseri'yi geri düşmesine rağmen devirdi. 8'de Hosseini attı: 1-0. 9'da Calvo eşitledi. 22'de Diouf penaltıyı gole çevirdi: 1-2.

        ÖZBAŞI BIRAKIYOR
        Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı, "Artık elimden bir şey gelmiyor" diyerek istifa sinyali verdi.



        HATAY, BOĞALAR'I DEVİRDİ
        Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan İstanbulspor ile Hatayspor karşılaştı. 22'de Duhan Aksu'nun hatasında araya giren Ribeiro, rakibinden sıyrılırken Mehmet Yeşil'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. 24'te El Kaabi, topu ağlara yolladı: 0-1. Hatay, Volkan Demirel'le 7 maçta 13 puan kazandı.



        2 İSPANYOL'LA HAZIRLIK MAÇI
        Fenerbahçe, lige verilen yaklaşık 45 günlük arada 2 La Liga ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı-Lacivertliler 30 Kasım'da Rayo Vallecano, 3 Aralık tarihinde de Villarreal ile karşılaşacak. Maçların her ikisi de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından ilk maçını deplasmanda Trabzonspor ile yapacak. Bu iki takımla Galatasaray'ın da hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.



        PSG YILDIZLARIYLA COŞTU, AUXERRE'İ BİTİRDİ: 5-0
        Fransa Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde şampiyonluğun güçlü favorisi Paris Saint Germain sahasında Auxerre ile karşılaştı ve rakibini 5-0 yendi. Reims beraberliği sonrası ligde üst üste 5 maç kazanan PSG'nin gollerini 11. dakikada Mbappe, 51'de Soler, 57'de Hakimi, 81'de Renato ve 84'te de Ekitike kaydetti. Christophe Galtier yönetimindeki Fransız devi, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya 41 puanla zirvede girdi.



            MİLAN, FİORENTİNA'YI 90+1'DE YAKTI: 2-1
            Serie A'nın 15. haftasında lig ikincisi Milan evinde Fiorentina'yı uzatma anlarında yıktı. Maça 2. dakikada Leao'nun golüyle adeta 1-0 önde başlayan Milan, 28'de Barak'ı tutamadı. 90+1'de Milenkovic kendi filelerini sarsınca Milan maçı kazandı ve puanını 33'e yükseltti. Gündüz oynanan maçta ise Inter deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Inter'in gollerini 36 ve 56'da Dzeko, 61'de Palomino (k.k.) attı. Atalanta'nın golleri yetmedi.



            MANCHESTER UNİTED YENİ PRENSİYLE GÜLDÜ: 2-1
            Premier Lig'de Dünya Kupası arasına Fulham-Manchester United maçıyla girildi. Kırmızı Şeytanlar, rakibini son anlarda devirdi. 14'te Christian Eriksen ManU'yu 1-0 öne geçirdi. 61'de Daniel James eski takımının filelerini sarstı: 1-1. 90+3'te ManU altyapısından çıkan 18 yaşındaki Alejandro Garnacho Ferreyra takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. ManU puanını 26'ya yükseltirken, zirvedeki Arsenal ile aradaki puan farkını 11'e indirdi.



            BİZ SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ!
            Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, Galatasaray'a 7-0 yenildikleri maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Instagram hesabından videolu paylaşım yapan Tekdemir, Galatasaraylı taraftarları kızdıran sözler sarf ederken, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Tekdemir, "7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Lafım benim soframdan nemalananlara. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da, yapacak bir şey yok. Bu kadar" dedi.

                SON 17 SEZONUN EN İYİSİ
                Galatasaray önce Karagümrük'ü 2-0 sonra Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak Başakşehir'i 7-0 gibi ezici bir skorla devirdi. Cimbom son 3 maçta 9 puan çıkarırken, rakip ceza sahasında tam 108 kez topla buluşarak hücum performansıyla parmak ısırttı. Rakip kaleye üç maçta 70 şut gönderen Galatasaray, 11 gol attı. 70 şutun 5'i de direkten döndü. Cimbom, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisinde 1 gol yiyerek savunma performansını da ön plana çıkarmayı başardı.



                CANAVARCA BİR GALİBİYET
                Belçika medyasından RTBF'deki haberde, 'Mertens için her şey yolunda' denilirken, Galatasaray'ın Başakşehir maçında farklı bir galibiyet aldığı ve tecrübeli oyuncunun da gol atarak takımına katkı verdiği yazıldı.

                KENDİNİ KANITLADI
                Söz konusu haberin detayında, "Mertens, G.Saray ile Başakşehir maçında 'Canavar' gibi bir galibiyet tattı. Son haftalarda 35 yaşındaki Mertens'in Dünya Kupası kadrosuna davet edilmesi eleştirildi ama kendini kanıtladı. Teknik direktör Roberto Martinez, Mertens'e olan güvenini koruyor" denildi.



                RAKİP KALEYİ ABLUKAYA ALDI
                Galatasaray son 3 maçtan 9 puan çıkarırken, rakip ceza sahasında tam 108 kez topla buluşarak hücum performansıyla parmak ısırttı. Rakip kaleye üç maçta 70 şut gönderen Galatasaray, 11 gol attı. 70 şutun 5'i de direkten döndü. Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisinde 1 gol yedi.



                KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL TEBRİK
                Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Genç yıldız, uzun süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'un Kerem'i özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. Kerem hat-trick yaptığı için maç topunu aldı.



                    TÜRKİYE SIRBİSTAN'A KONUK OLACAK
                    A Milli Erkek Basketbol Takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 2. tur 4. maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad'ta oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, NTV'den naklen yayınlanacak. 12 Dev Adam, grupta 1 galibiyet, 2 yenilgi ile 4. sırada bulunuyor.



                    BANDIRMASPOR'DA BAKKAL DÖNEMİ
                    SPOR Toto 1. Lig ekibi Bandırma'da teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi. Sezon sonuna kadar kontrat imzalayan deneyimli hoca, ''Anlaşmamız 15 dakika sürmedi. İyi şeyler yapacağına inandığım bir yönetim ve takım var. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



                    ROBERTSON LİG TARİHİNE GEÇTİ
                    İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, 53 asistle Baines'i geride bırakarak tüm zamanların en çok asist yapan savunma oyuncusu olarak lig tarihine geçti. 55 milyon Euro piyasa değeri olan 28 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 12 lig maçında 4 asiste imza attı.



                        RAZGATLIOĞLU ZİRVEDE TAMAMLADI
                        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Süperbike Şampiyonası'nın Endenozya ayağında çıktığı 2. yarışı da ilk sırada tamamladı. Yarışta ikinciliği alan Bautista genel klansmanı 553 puanla tamamlayarak şampiyon oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise 487 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.


                        İSTANBUL'U FETHETTİ
                        Süper Lig'e verilecek aradan önceki son maçta 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen ve ligdeki 4. galibiyeti alan Giresunspor ile iligili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Karadeniz ekibi elde ettiği 4 galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı alırken Galatasaray ve Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen tek takım konumunda. Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda, Kasımpaşa'yı ise evinde 1-0'la geçmişti. İstanbul'u 3-2 yenen Karadeniz ekibi Fenerbahçe'yi de 2-1 mağlup etti. Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor bu başarısıyla İstanbul takımlarına karşı lig tarihinde bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.

                        VİSCA'YA DURMAK YOK
                        Dünya Kupası nedeniyle oyuncularına 8 gün izin veren Abdullah Avcı, Edin Visca'ya ise özel program verdi. Visca, çalışmayı sürdürecek.



                        DJANINY İÇİN TRANSFER İDDİASI
                        Trabzonspor'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da takımdaki futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo-Mavili ekipte cazip bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilmesi beklenen Djaniny için El İttifak nabız yokladı. Futbolcu için El İttifak önemli bir opsiyon. Suudi kulübü 31 yaşındaki oyunu için resmi bir teklif yapmasa da hazırlık aşamasında.

                        10 PUANLIK BİR FARK VAR
                        Bu sezon 13 maçta 23 puan toplayan Bordo-Mavililer, geçen sezon aynı dönemde 33 puan aldı ve hiçbir rakibini yanına yanaştırmadı.



                        SAMSUNSPOR SERİYE BAĞLADI
                        Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Samsunspor ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Tuzlaspor 39. dakikada Nzuzi Mata'nın attığı golle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2 .yarıda etkili oynayan konuk takım 64'te Douglas ile skoru eşitledi. 74'te Tuzla'da Cisse 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 80. dakikda Muhammet Ali Özbaskıcı konuk takıma galibiyeti getiren golü kaydetti ve maç bu sonuçla sona erdi.

                            2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR
                            2. LİG BEYAZ GRUP: Bayburt - Sivas Bld: 2-1, İnegöl - Çorum : 0-3, Erzincan - Batman: 2-0 , Düzce - Afyon: 2-0, Menemen - Bursa: 0-1, Isparta - Nazilli: 4-0, Arnavutköy-Soma: 0-2, Ankara - Esenler: 2-4, Tarsus İ.Y- Amed: 1-1.
                            2. LİG KIRMIZI GRUP: Vanspor - Kırşehir : 1-0, İskenderun - Kocaelispor: 1-1, Diyarbekir- Ankara D. : 1-1, Karacabey-Kastamonu: 4-2, Pazar-Balıkesir: 0-1, Fethiye - Uşak: 0-2, Kırklareli - Etimesgut : 3-1,1461 Trabzon - Buca: 0-2, Adıyaman-Sarıyer: 0-0, Zonguldak -Serik: 2-1.
                            3. LİG 1. GRUP: Eskişehir-Ağrı 1970 : 0-0, Derince-Elazığ: 2-0, 1922 Konya-Kütahya : 2-0, Kelkit- Yomra: 0-0, Şile -Yeni Mersin i.Y: 1-2, Karaköprü-Çatalca: 2-1, Edirne-Nevşehir :1-3.
                            3. LİG 2. GRUP: Ordu 1967-E. Velimeşe: 4-0, Iğdır-Ayvalıkgücü: 4-3, Karaman-Kuşadası: 1-1, 23 Elazığ -Alanya Kestel: 1-2.
                            3.LİG 3. GRUP: Kepez-68 Aksaray: 1-2, Erbaa-Siirt İl Ö.İ : 1-1 , Arguvan-Çankaya : 2-2, Efeler 09-Beyoğlu1-1, Muş-Hopa: 1-2, Osmaniye-Sapanca 1-1.

                            OTOBÜSTEN İNMEDEN GERİ DÖNDÜLER
                            Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maç için stada ulaştı ancak sonrasında maçın ertelendiği haberi geldi. Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika sonra stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.



                            MUSLERA PAYLAŞIMI
                            Galatasaray, Muslera'yı "Maçta göremeyenler için Nando" diye paylaştı.



                            BİR BARCA EFSANESİ
                            Barcelona, futbolu bırakan Pique'nin bu karesine "Bir Barca Efsanesi" notunu düştü.

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                            Haberler Spor Stefan Kuntz Arda Güler'in A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına ilişkin konuştu
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