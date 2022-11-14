Stefan Kuntz Arda Güler'in A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına ilişkin konuştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroya ilk kez çağrılan Arda Güler, Tayyip Talha ve Emirhan İlkhan hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, "Uluslar Ligi'nde hedefimiz olduğu için çok fazla rotasyon yapmak istemedik. Şimdi hazırlık maçları yapacağız. Gözümüz genç isimlerin hep üstündeydi. F.Bahçe'nin hocası Jesus le sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz" diye konuştu. Kuntz, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun "Türk Milli Takımı'nda oynamak isterim" sözlerini ise "Önce Türk vatandaşı olması gerekiyor" diyerek yanıtladı.
GAZİANTEP KAÇTI GÜMRÜK YAKALADI
Süper Ligde Karagümrük ile Gaziantep FK 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip maçta 2-0, öne geçmiş olmasana, 2-+2 beraberliğin ardından da 3-2'yi bulmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karagümrük'ün gollerini 32 ve 52'de Baniya, 69'da Kouassi atarken, G.Antep'in golleri 13'te Ertuğrul, 20'de Figueiredo ve 65'de Merkel'den geldi.
KONYA 3 PUAN HASRETİNİ BİTİRDİ
Süper Lig'in 14. haftasında Konya deplasmanda Kayseri'yi geri düşmesine rağmen devirdi. 8'de Hosseini attı: 1-0. 9'da Calvo eşitledi. 22'de Diouf penaltıyı gole çevirdi: 1-2.