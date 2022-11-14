Stefan Kuntz Arda Güler'in A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına ilişkin konuştu

SON 17 SEZONUN EN İYİSİ

Galatasaray önce Karagümrük'ü 2-0 sonra Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak Başakşehir'i 7-0 gibi ezici bir skorla devirdi. Cimbom son 3 maçta 9 puan çıkarırken, rakip ceza sahasında tam 108 kez topla buluşarak hücum performansıyla parmak ısırttı. Rakip kaleye üç maçta 70 şut gönderen Galatasaray, 11 gol attı. 70 şutun 5'i de direkten döndü. Cimbom, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisinde 1 gol yiyerek savunma performansını da ön plana çıkarmayı başardı.







CANAVARCA BİR GALİBİYET

Belçika medyasından RTBF'deki haberde, 'Mertens için her şey yolunda' denilirken, Galatasaray'ın Başakşehir maçında farklı bir galibiyet aldığı ve tecrübeli oyuncunun da gol atarak takımına katkı verdiği yazıldı.



KENDİNİ KANITLADI

Söz konusu haberin detayında, "Mertens, G.Saray ile Başakşehir maçında 'Canavar' gibi bir galibiyet tattı. Son haftalarda 35 yaşındaki Mertens'in Dünya Kupası kadrosuna davet edilmesi eleştirildi ama kendini kanıtladı. Teknik direktör Roberto Martinez, Mertens'e olan güvenini koruyor" denildi.