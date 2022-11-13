Jorge Jesus, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kazanmak için çıktıklarını, bu yenilgiyi beklemediklerini söyledi. Portekizli hoca, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'iken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi" diye konuştu.