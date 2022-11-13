Jorge Jesus, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kazanmak için çıktıklarını, bu yenilgiyi beklemediklerini söyledi. Portekizli hoca, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'iken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi" diye konuştu.
SÜPER LİG'DE HALA LİDER BİZİZ
Jesus kırmızı karta rağmen iyi oynadıklarını belirten, "Ligde lideriz. Ligde 2, Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 mağlubiyetimiz var. Mağlup olabilmemiz için 10 kişi kalmamız gerekiyor" dedi.
SAKATLARIMIZ İYİLEŞECEKTİR
Dünya Kupası arasında sakat futbolcuların iyileşeceğini kaydeden Jesus, "Çok yoğun bir maç temposundan çıkıyoruz. Dinlenmemiz açısından iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.