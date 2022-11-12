Emre Belözoğlu 7-0'lık hezimetin ardından konuştu: "Hepimize seviyemizi gösterdi"

"Çok ciddi bireysel hatalar var yediğimiz gollerde. Bunun sorumluluğunu ben alıyorum. Oyuncu tercihlerini de ben yapıyorum. Oyuncularıma felsefemi de anlatmaya çalışıyorum. Bu oyun bize başarı da getirdi ama içinde bazen böyle oyuncu performanslarının dalgalanmasıyla yaşayacağımız sıkıntıları da hissediyordum. Sezonun belirli bölümlerinde oyundan memnun olmadığımızı dile getirmiştim. Hatay maçında yediğimiz goller başka bir senaryonun golleriydi, bugün yediğimiz goller acı bir hikayenin gerçeğiydi. Oyuncularımıza, bizlere hepimize seviyemizi gösteren bir maç oldu. Seviyemiz derken yanlış anlaşılmasın, seviyemizde neler yapabileceğimizi gösterdik ama en ufak bir boşlamada yüksek kalitesi olan oyunculara karşı nasıl durumlara düşebileceğimizi hep beraber yaşamış olduk."