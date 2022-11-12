Emre Belözoğlu 7-0'lık hezimetin ardından konuştu: "Hepimize seviyemizi gösterdi"

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, farklı sonucun kendilerine seviyelerini gösterdiğini ve acı bir ders olduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Takımım adına ve kendi adıma çok üzgünüm. Bizim için çok acı, çok büyük bir ders oldu. Hepimize seviyemizi, gelebileceğimiz seviyeyi de gösterdi bize. Organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize seviyemizi gösteren bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"25. maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra bir maç oldu, çok değişik bir maç oldu. Bu ülkede sadece biz değil, kimse böyle bir skor hayal etmiyordu diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan Belözoğlu, şunları kaydetti: