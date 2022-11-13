Şenol Güneş'in Jackson Muleka planı! Beşiktaş'ın yıldızı gol orucunu bozdu ülkesinde gündem oldu

GÜNEŞ: "TAKIM ADINA ÖNEMLİ BİR PARÇASIN"

Muleka'nın Eylül ayından bu yana Beşiktaş forması ile gol atamadığı ve Şenol Güneş'in golcü futbolcu ile yaptığı birebir görüşmelerin önemine de dikkat çekildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş futbolcusu Muleka ile yaptığı görüşmede, "Takım adına önemli bir parçasın. Senden daha iyi bir performans bekliyorum" demişti.