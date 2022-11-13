Şenol Güneş'in Jackson Muleka planı! Beşiktaş'ın yıldızı gol orucunu bozdu ülkesinde gündem oldu

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, Siyah-Beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış sonrasında ise gol orucuna girmişti. Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazandıkları Serik Belediyespor maçında gol attı ve moral depoladı. Kongo basını, Muleka ile ilgili bir analiz paylaştı.
"MULEKA, SESSİZLİĞİNİ BOZDU"
Söz konusu haberde, Kongolu golcünün konfor alanından artık çıktığı ve Beşiktaş forması ile az süre almasına karşın istekli ve hevesli olduğu hatırlatılırken, "Muleka'nın sessizliği uzun sürmüştü ve buna bir son vermesi gerekiyordu. Türkiye Kupası'ndaki maçta gol atarak Muleka kendine geldi" ifadesi kullanıldı.
GÜNEŞ: "TAKIM ADINA ÖNEMLİ BİR PARÇASIN"
Muleka'nın Eylül ayından bu yana Beşiktaş forması ile gol atamadığı ve Şenol Güneş'in golcü futbolcu ile yaptığı birebir görüşmelerin önemine de dikkat çekildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş futbolcusu Muleka ile yaptığı görüşmede, "Takım adına önemli bir parçasın. Senden daha iyi bir performans bekliyorum" demişti.