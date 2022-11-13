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    • Spor
    • 13.11.2022 12:42
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    • 13.11.2022 12:48
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    Şenol Güneş'in Jackson Muleka planı! Beşiktaş'ın yıldızı gol orucunu bozdu ülkesinde gündem oldu

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Jackson Muleka'nın gol orucunu bitirdi. Lige iyi bir başlangıç yapan ardından suskun kalan golcü futbolcu son olarak Türkiye Kupası maçında ağları sarstı. Maç sonrası Şenol Güneş'in Kongolu isimle bir görüşme yaptığı ve "Takımın önemli bir parçasısın" mesajı verdiği öğrenildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şenol Güneş’in Muleka planı

    Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, Siyah-Beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış sonrasında ise gol orucuna girmişti. Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazandıkları Serik Belediyespor maçında gol attı ve moral depoladı. Kongo basını, Muleka ile ilgili bir analiz paylaştı.

    "MULEKA, SESSİZLİĞİNİ BOZDU"
    Söz konusu haberde, Kongolu golcünün konfor alanından artık çıktığı ve Beşiktaş forması ile az süre almasına karşın istekli ve hevesli olduğu hatırlatılırken, "Muleka'nın sessizliği uzun sürmüştü ve buna bir son vermesi gerekiyordu. Türkiye Kupası'ndaki maçta gol atarak Muleka kendine geldi" ifadesi kullanıldı.

    GÜNEŞ: "TAKIM ADINA ÖNEMLİ BİR PARÇASIN"
    Muleka'nın Eylül ayından bu yana Beşiktaş forması ile gol atamadığı ve Şenol Güneş'in golcü futbolcu ile yaptığı birebir görüşmelerin önemine de dikkat çekildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş futbolcusu Muleka ile yaptığı görüşmede, "Takım adına önemli bir parçasın. Senden daha iyi bir performans bekliyorum" demişti.

        BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
        Jackson Muleka, Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde 4 gol atan futbolcunun Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahada daha farklı şekilde kullanılacağı öğrenildi.

        GÜNEŞ'İN MULEKA PLANI
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı kaleye daha yakın oynatıp futbolcudan üst düzey verim almayı hesaplıyor. Siyah-Beyazlı ekiple şampiyonluk yaşamak isteyen Jackson Muleka, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

        *Jackson Muleka'nın detaylı istatistik raporu sonrası tıklayın

        MULEKA'NIN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
        Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Jackson Muleka'nın bonservisi için Standard Liege'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. Muleka ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 1 milyon euro gelir elde edecek.

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