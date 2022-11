Trabzonspor Ankaragücü’ne de takıldı! Son 5 haftada 4. beraberliğini yaşadı

Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı. 31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han iki hamleyle kontrol etti. 70. dakikada Maxi Gomez'in asistinde Enis Bardhi arka direkte golü attı: 0-1. 74. dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Tolga Ciğerci penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1. 90+5. dakikada Ali Sowe'un kale ağzından dokonuşunda Uğurcan müthiş bir refleksle topu kornere çeldi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



FIRTINA EKSİKLERİ MUMLA ARADI

Trabzonspor dün sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Bakasetas ve Trezeguet'yi çok aradı. Bordo-Mavililer iki yıldızın yokluğunda hücumda hiç üretken olamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN