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    • Spor
    • 11.11.2022 18:58
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    • 11.11.2022 19:02
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    Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasından önce son maçlar oynanıyor. Haftanın açılış karşılamasında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Zirveden kopmak istemeyen Trabzonspor ve alt sıralaradan kurtulmak isteyen Ankaragücü'nün keyifli mücadelesini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Çıkış arayan iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Nefes kesecek mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez.

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe

    EKSİKLER CAN SIKIYOR
    Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

    MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

    Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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    Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım
    Haberler Spor Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu
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