Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Çıkış arayan iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Nefes kesecek mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez.

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.