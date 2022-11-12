Abdullah Avcı Ankaragücü beraberliği sonrası konuştu: Zemin sayesinde tatsız tuzsuz bir oyun vardı





Avcı şu ifadeleri kullandı: Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. 2 oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda daha çok kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN