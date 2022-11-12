Abdullah Avcı Ankaragücü beraberliği sonrası konuştu: Zemin sayesinde tatsız tuzsuz bir oyun vardı

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor her yarışın içinde vardır ve olmaya da devam edecek. İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum" dedi.
Avcı şu ifadeleri kullandı: Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. 2 oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda daha çok kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız." diye konuştu.