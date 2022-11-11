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    • 11.11.2022 23:06
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    • 11.11.2022 23:26
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    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika'yı mağlup etti

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 86-52 mağlup etti.

    12 Dev Adam Belçika’yı mağlup etti

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 farkı farkla 86-52 mağlup etti.



    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Belçika'nın ilk 5'i ise Lecomte, Libert, Mwema, Gillet ve Bako'dan oluştu.



    Karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onuralp ile karşılık verdi. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 9'a çıkardı: 17-9. Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı.



        İkinci periyoda Melih'in skorer oyunuyla başlayan milliler, periyodun ilk 5 dakikasını 16 sayı farkla 36-20 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde de farkı koruyan Türkiye, ilk yarıyı 43-27 önde kapattı.



        İkinci yarıya iyi başlayan Belçika, yakaladığı 8-0'lık seriyle periyodun bitimine 7.02 kala milli takıma molayı aldırdı: 43-35. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Türkiye, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 50-38. Kalan bölümde farkı daha da açan milli takım, son periyoda 20 sayı farkla 60-40 önde girdi.



        Son periyoda da iyi giren milli takım, Onuralp'in bitime 7.09 kala gelen üçlüğüyle farkı 24'e çıkardı: 69-45. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı.



            Karşılaşmanın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç bir takım olduklarını ve taraftarların desteğiyle daha iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Türkoğlu, "Buraya gelen ve televizyon başında milli takımımızın galibiyeti için dua eden taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Salonlar, onlar olduğunda daha keyifli. Milli takımımızın onların desteğiyle daha iyi performans sergiliyor. Genç bir kadroyuz. Gerek şampiyonlarda gerekse eleme maçlarında farklı kadrolarla oynuyoruz. Bugün inanılmaz derecede mücadele ettiler. Herkes bu takımın mücadelesinden gurur duymuştur. Biz yönetim olarak oyuncu kardeşlerimizin her zaman arkasındayız. Onlar böyle mücadele ettikçe bizler her zaman gururlanıyoruz. Bugün iyi bir galibiyet oldu. Pazartesi günkü maçtan önce bir moral olacaktır" diye konuştu.

            "ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK AMA BU HİÇBİR ZAMAN BAHANE DEĞİL"
            Grupta kalan maçların çok önemli olduğunu aktaran Türkoğlu, "2023 Dünya Şampiyonası için bundan sonraki bütün maçlar anlamlı. Biz ne kadar konuşsak azdır. Bütün teknik ekip her şeyin bilincinde. Şanssızlıklar yaşadık ama bu hiçbir zaman bir bahane değildir. Önemli olan onları geride bırakıp bugünkü maç gibi sahada mücadele etmek. Böyle olunca iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



            "GURUR DOLU BİR MÜCADELE SERGİLEDİLER"
            Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Bütün çocuklarımızı kutluyorum. Çünkü bugün gerçekten Türk Basketbol Milli Takımı'na yakışan, gurur dolu bir mücadele gösterdiler. Anlamlı bir gün. Hele ki dünkü Ata'mızın ölüm yıl dönümünden sonra bugün böylesine anlamlı bir mücadeleyi gösterdikleri için bütün çocuklarımı kutluyorum. Maçın başından itibaren zaten planlama da yapmıştık, Belçika'nın kısalarına yoğun baskı yapmayı planlamıştık. Maç içerisinde 12 oyuncuyu da döndürerek özellikle kısaları baskı altına almaya çalıştık. Hücumda topu çok iyi paylaştık. Çok değerli bir galibiyet elde ettik. Bir galibiyet sonuçta bizi Dünya Kupası'na götürmeyecek ama bu sayı farkı bizim için ileriki maçlar için önemli olabilir. Önümüzde Sırbistan maçı var. Daha farklı bir takım. Belçika'nın 2 ay önce Dünya Kupası eleme maçında Belgrad'da Sırbistan'ı yendiğini düşünürsek öncelikle bu maçın coşkusunu yaşayalım, yarından itibaren de pazartesi günkü Sırbistan maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

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