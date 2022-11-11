A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 farkı farkla 86-52 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Belçika'nın ilk 5'i ise Lecomte, Libert, Mwema, Gillet ve Bako'dan oluştu.
Karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onuralp ile karşılık verdi. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 9'a çıkardı: 17-9. Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı.