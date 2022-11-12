Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.11.2022 11:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2022 11:08
    ABONE OL

    Jorge Jesus'un tercihi! İşte Fenerbahçe - Giresunspor maçı 11'leri

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka öncesi 11'ler de netleşmeye başladı. İşte Jorge Jesus'un tercihi ve Fenerbahçe - Giresunspor muhtemel 11'leri...

    Jorge Jesus’un tercihi!

    Fenerbahçe Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE
    Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

    Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

    Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

    FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
    Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

    Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

        VALENCİA'NIN DURUMU NET DEĞİL
        Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın durumu ise net değil.

        Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Ekvadorlu santrfor, 2 gün önce gerçekleştirilen antrenmana gribal enfeksiyon sebebiyle katılamadı.

        Enner Valencia'nın Giresunspor müsabakasında oynayıp oynamayacağına, hastalığının son durumuna bakılarak karar verilecek.

        2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        MUHTEMEL İLK 11'LER
        FENERBAHÇE:         Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan, Crespo, Rossi, Pedro, King

        GİRESUNSPOR: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Teröristlerin teslim olma anı görüntülendi
        Haberler Spor Jorge Jesus'un tercihi! İşte Fenerbahçe - Giresunspor maçı 11'leri
            SON DAKİKA