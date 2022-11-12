Galatasaray'ın Memphis Depay planı! Önce rapor sonra imza

Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.
Yıldız futbolcuyu çok yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, Depay'ın Katar'daki 2022 Dünya Kupası performansını merakla bekliyor.
GALATASARAY'IN MEMPIS DEPAY İÇİN ÇEKİNCELERİ VAR
Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Memphis Depay'ın sakatlığı ile ilgili bazı çekinceler yaşıyor. 22 Eylül'den beri futbol oynayamayan Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna alındı. Fakat; buna karşın Galatasaray temkinli bir duruş sergiliyor.
İLK MAÇI KAÇIRABİLİR
Depay, teknik direktör Louis van Gaal tarafından Hollanda kadrosuna alınsa da 21 Kasım'da Senegal ile oynanacak ilk karşılaşmada forma giyemeyebilir. Hollanda basınında futbolcunun kadroya alınması konusunda bazı eleştiriler göze çarparken, deneyimli çalıştırıcı Louis van Gaal bu konuda net bir cevap verdi.
MEMPHIS NEDEN KADRODA?
'Tıbbi' açıdan futbolcunun formda olduğunu belirten Louis van Gaal, "Memphis halen tam anlamıyla iyileşmedi. Ama Memphis bu takım için çok önemli. Sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da böyle. Bunun için de kadroya aldım, ona yer verdim. Onu güçlendireceğiz ve maksimum şekilde faydalanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.