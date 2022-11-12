Galatasaray'ın Memphis Depay planı! Önce rapor sonra imza

DEPAY, LEO İLE ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTI

Bu arada Galatasaray'ın transfer gündemindeki Depay, ünlü fizyoterapist Leo Echtfeld ile birlikte antrenman yapıyor. Echtfeld, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie ile de birlikte çalışmalar yapmıştı. 14 Kasım Pazartesi günü Depay ile ilgili bazı detaylar da netleşmeye başlayacak.

HOLLANDA'DA PLAN NE?

Depay, Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanacak karşılaşmada forma giyemezse onun yerine Royal Antwerp ekibinde oynayan Vincent Janssen görev alacak. Ayrıca Luuk de Jong ve Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst da Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor ve şans bekliyor.