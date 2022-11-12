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    • Spor
    • 12.11.2022 16:02
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    • 12.11.2022 16:04
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    Fenerbahçe - Bitexen Giresunspor canlı anlatım izle

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Kritik maç öncesi Jesus'un sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.




    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pedro, Valencia

    GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic

    Ligde geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u da yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Kanarya, yeşil-beyazlıları ağırladığı son 7 maçta yenilgi yaşamadı.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
        Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

        2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
        Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.

        FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
        Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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        Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu!
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