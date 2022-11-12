Fenerbahçe - Bitexen Giresunspor canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic
Ligde geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u da yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Kanarya, yeşil-beyazlıları ağırladığı son 7 maçta yenilgi yaşamadı.