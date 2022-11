Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı | Spor haberleri

K.PAŞA'DA ŞENOL CAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik direktörümüz Şenol Can ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Genç hoca Kasımpaşa'nın başında 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkmıştı.