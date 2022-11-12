Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı | Spor haberleri

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Sarı-Lacivertli kulüple Gençlerbirliği arasında sıkı bir pazarlık söz konusu. Başkent temsilcisinin Arda Güler'in bir sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bu yüzde 20'lik payı da alabilmek için Gençlerbirliği'ne teklifte bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Ancak gelen bilgilere Gençlerbirliği tarafı bu parayı az buldu ve 5 milyon Euro istedi. Ancak bu talep Sarı- Lacivertli kurmaylar tarafından çok yüksek bulundu. İki kulüp yetkililerin tekrar bir araya gelerek orta bir yolda anlaşma sağlamaları bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk teklifini olan 1.3 milyon Euro'dan ne kadar yukarı çıkacağı ise merak konusu.