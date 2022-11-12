Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı | Spor haberleri

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Sarı-Lacivertli kulüple Gençlerbirliği arasında sıkı bir pazarlık söz konusu. Başkent temsilcisinin Arda Güler'in bir sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bu yüzde 20'lik payı da alabilmek için Gençlerbirliği'ne teklifte bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Ancak gelen bilgilere Gençlerbirliği tarafı bu parayı az buldu ve 5 milyon Euro istedi. Ancak bu talep Sarı- Lacivertli kurmaylar tarafından çok yüksek bulundu. İki kulüp yetkililerin tekrar bir araya gelerek orta bir yolda anlaşma sağlamaları bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk teklifini olan 1.3 milyon Euro'dan ne kadar yukarı çıkacağı ise merak konusu.
SAMET A KAYDIN'A YAKIN TAKİP
Adana Demirspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Fenerbahçe'nin devre arasında stoper takviyesi yapması bekleniyor. İskoçya ve Çekya maçları için milli takımdan davet alan Samet Akaydın bu sezon Adana Demirspor forması ile 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın ligin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE SARI ALARM
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu bugün sarı kart görürse lige verilecek aranın ardından ilk maç olan Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Jorge Jesus futbolcularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.
FENER EVİNDE 3 PUAN ARIYOR
Lider Fenerbahçe bugün saat 17.00'de Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Batshuayi, sakatlıkları süren Luan Peres, Gustavo, İrfan Can Eğribayat ile henüz tam hazır olmayan Mert Hakan forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Valencia'ın da forma giyme şansı az.
12 DEV ADAM ÇOK FARKLI
Türkiye Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında konuk ettiği Belçika'yı 86-52 yendi. İlk periyotu 23-13 önde geçen Türkiye devreye de 43-27 önde gitti. 3. çeyrekte de etkili oynayan 12 Dev Adam son 10 dakikaya 60-40 önde girdi. Son çeyrekte de farkı koruyan Türkiye maçı 86-52 kazandı. Milliler'de Onuralp 19 sayı ile oynadı. Türkiye, grupta pazartesi günü saat 22.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.