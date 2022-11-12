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    Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı | Spor haberleri

    Fenerbahçe, Arda Güler’in bir sonraki satışından yüzde 20 paya sahip olan Gençlerbirliği’ne 1.3 milyon Euro teklif etti Başkent kulübü 5 milyon Euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 12 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Arda Güler pazarlığı

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Sarı-Lacivertli kulüple Gençlerbirliği arasında sıkı bir pazarlık söz konusu. Başkent temsilcisinin Arda Güler'in bir sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bu yüzde 20'lik payı da alabilmek için Gençlerbirliği'ne teklifte bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Ancak gelen bilgilere Gençlerbirliği tarafı bu parayı az buldu ve 5 milyon Euro istedi. Ancak bu talep Sarı- Lacivertli kurmaylar tarafından çok yüksek bulundu. İki kulüp yetkililerin tekrar bir araya gelerek orta bir yolda anlaşma sağlamaları bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk teklifini olan 1.3 milyon Euro'dan ne kadar yukarı çıkacağı ise merak konusu.



    SAMET A KAYDIN'A YAKIN TAKİP
    Adana Demirspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Samet Akaydın, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Fenerbahçe'nin devre arasında stoper takviyesi yapması bekleniyor. İskoçya ve Çekya maçları için milli takımdan davet alan Samet Akaydın bu sezon Adana Demirspor forması ile 12 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın ligin en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor.

    FENERBAHÇE'DE SARI ALARM
    Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu bugün sarı kart görürse lige verilecek aranın ardından ilk maç olan Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Jorge Jesus futbolcularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

    FENER EVİNDE 3 PUAN ARIYOR
    Lider Fenerbahçe bugün saat 17.00'de Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Batshuayi, sakatlıkları süren Luan Peres, Gustavo, İrfan Can Eğribayat ile henüz tam hazır olmayan Mert Hakan forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Valencia'ın da forma giyme şansı az.



    12 DEV ADAM ÇOK FARKLI
    Türkiye Basketbol Takımı 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında konuk ettiği Belçika'yı 86-52 yendi. İlk periyotu 23-13 önde geçen Türkiye devreye de 43-27 önde gitti. 3. çeyrekte de etkili oynayan 12 Dev Adam son 10 dakikaya 60-40 önde girdi. Son çeyrekte de farkı koruyan Türkiye maçı 86-52 kazandı. Milliler'de Onuralp 19 sayı ile oynadı. Türkiye, grupta pazartesi günü saat 22.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.



        SİVAS'IN RAKİBİ ÜMRANİYESPOR
        Spor Toto Süper Lig'de bugün Fenerbahçe-Giresunspor ve Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmalarının haricinde 1 maç daha oynanacak. Sivasspor sahasında geçen hafta ligde ilk galibiyetini alan Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da start alacak karşılaşmada hakem
        Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.



        ADANA'DA KARAVELİ İLE YOLLAR AYRILDI
        Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak bu kararın alındığı belirtildi. Truncu-Beyazlı ekipte yeni hoca ise Eyüp Arın oldu.



        K.PAŞA'DA ŞENOL CAN DÖNEMİ SONA ERDİ
        Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik direktörümüz Şenol Can ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Genç hoca Kasımpaşa'nın başında 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkmıştı.



            KÜBRA KORKUT DÜNYA ŞAMPİYONU
            İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası tek kadınlar finalinde Kelly Van Zon ile karşılaşan Kübra Korkut rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan Korkut, bu başarısıyla Para Masa Tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu oldu.



            WEGHORST DÜNYA KUPASI'NDA
            Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ülkesinin Dünya Kupası için açıklanan kadrosunda yer aldı. 30 yaşındaki golcü bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maçta 6 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. Weghorst'lu Hollanda A Grubunda Katar, Ekvador ve Senegal ile mücadele edecek.

            ANTALYA MESAİSİ SÜRÜYOR
            Beşiktaş, Antalya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş'in yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



            KUPADA BÜYÜK HEYECAN
            Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açılış konuşmasını yaptığı kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Kura çekiminde kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı. Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray, Ankara Keçiörengücü ile, Fenerbahçe de İstanbulspor'la eşleşti. Beşiktaş'ın rakibi Şanlıurfaspor, Trabzonspor'un rakibi ise Samsunspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Kupanın tüm heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak.

            Kasımpaşa- Ümraniye
            Başakşehir-Göztepe
            Beşiktaş-Şanlıurfa
            Konya-Bodrum
            Kayseri-Gençlerbirliği
            Karagümrük-Uşak
            Fenerbahçe-İstanbul
            Giresun- Karacabey Bld.
            Alanya-Eyüp
            Antalya-Manisa FK
            Adana Demir-Ç.Rize
            Gaziantep FK- Bolu
            Sivas-Esenler Erok
            Ankaragücü-Tuzla
            Trabzonspor-Samsun
            G.Saray-Keçiörengücü

                TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDERİM
                TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Tüm takımlarımıza kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katılma imkanı sağlayan bu değerli kupaya uzun yıllardır isim sponsorluğu yapan ve büyük katkı sunan Ziraat Bankası'na sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Maçları canlı olarak ekranda yayınlayacak olan ve futbolseverlere bunun ulaşmasını sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

                EREN ELMALI KORKUTTU
                İlk yarıda Emre Kılınç ile girdiği hava topu mücadelesinde kafasının arka kısmına darbe alan Eren Elmalı bir süre baygınlık geçirdi. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ayağa kalkan başarılı sol bek oynayabileceğini söyleyince maça devam etti.



                SEZONUN EN ETKİSİZİ!
                Ankaragücü önünde önemli 2 puan bırakan Trabzonspor hücumda etkisiz bir performans sergiledi. Bordo-Mavililer'in 90 dakika boyunca çektiği 9 şut bu sezonun en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.



                KIRMIZI VAR GOL YOK!
                Süper Lig'e verilecek aradan önceki son maçında Adana Demirspor'u konuk eden Alanyaspor eksik rakibi karşısında 1 puanla yetindi. Adana Demirspor'da Belhanda rakibine yaptığı müdahale sonucu 44. dakikada VAR karan ile kırmızı kartla oyundan atıldı. İkinci yarıda eksik kalan rakibini üstüne yüklenen Alanyaspor skoru değiştirecek fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor ligde aradan önceki son maçında puanını 17 yaparken, Adana Demirspor ise araya 24 puanla girmiş oldu.



                KAPTANLARDAN BÜYÜK JEST
                Galatasaray Yönetimi'nden Başakşehir maçı öncesi oyuncularına prim dopingi... Sarı-Kırmızılı Yönetim, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın primlerini kritik maç öncesinde oyuncuların hesabına yatırdı. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'ten ise prim dağıtılmadan önce sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı takımın iki kaptanı, primin alt yapı oyuncuları dahil bütün takıma eşit miktarda dağıtılmasını istedi. Yönetim de bu isteği geri çevirmedi. Galatasaray, zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasına daha da moralli çıkacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim dün 5 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdi.

                    ASLAN'IN ZORLU SINAVI
                    Galatasaray bugün deplasmanda Başakşehir ile mücadelede edecek. Zirve yarışında kazanan büyük bir avantaj sağlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak.



                    KRİZ YOK İMZA VAR!
                    Yunus Akgün, kötü futbolu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 22 yaşındaki yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı bile iddia edildi. Genç yıldızın menajeri Necdet Ergezen'in önümüzdeki günlerde İstanbul'da Galatasaray ile yeni sözleşme için masaya oturacağı belirtildi. Yeni sözleşmenin 4 yıllık olması bekleniyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Yunus bu sezon 11 maçta 1 asist üretti.



                    BURUK TEREDDÜT ETMEMELİ!
                    G.Saray'ın eski 2. başkanı Mehmet Helvacı, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Tüzük Tadil Kongresi'ne katılımın neden az olduğu sorusuna Helvacı, "İnsanlar neden toplantıya gitmediler? Benim sağlık sorunum vardı. O sebeple gidemedim. Böyle bir toplantı olduğunda bir hareketlilik olur. Diğer G.Saraylılarla da konuşuyorum. Davet edilmediklerini söylüyorlar. Özel bir davete gerek mi var?" dedi. Helvacı, Okan Buruk ile ilgili olarak ise, "2-1 önde olduğumuz maçta fikrini son anda değiştirmemesi gerek. İstikrarlı olmalı ve tereddüt etmemeli. Okan Buruk'un başarılı olmaması için hiçbir sebep yok" dedi. (Emrah KARALİNÇ)



                    BARCA'DAN ARAJUO PAYLAŞIMI
                    Barcelona Uruguay Milli takımına seçilen stoperi Arajuo'nun fotoğrafını paylaştı.
                        6’lı masada adaylık savaşı çirkinleşti
                        Haberler Spor Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler pazarlığı | Spor haberleri
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