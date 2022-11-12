GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR : 7-0 || GS - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Başakşehir - Galatasaray maçıyla sürecek. Fenerbahçe'nin ardından ligde 2. ve 3. sırada yer alan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

15. saniyede Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş, etkisiz oldu ve yandan dışarı gitti.

2. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Bertrand Traore'nin pası sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mounir Chouiar'nın vuruşu Sacha Boey'a çarparak kornere gitti.

4. dakikada ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Mauro Icardi'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruş, etkili olmadı ve kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

9. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan Sergio Oliveira ile kullandığı köşe vuruşunda yapılan orta, altı pasın içine tehlikeli şekilde gelirken ön direkte Dries Mertens'in dokunamadığı top, Philippe Paulin Keny'ye temas ederek ters köşeden kornere dönüştü.

GOL | 14. dakikada Sergio Oliveira ile paslaşarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir savunmasından seken topa yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray'ı deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

17. dakikada Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın savunma arkasına uzun pasına Emre Taşdemir hareketlenirken kalesini terk eden Muhammed Şengezer, yaptığı kritik müdahale ile pozisyonu engelledi.

Emre Taşdemir devam edemedi

23. dakikada Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Emre Taşdemir'in yerine Kazımcan Karataş oyuna girdi.

25. dakikada Galatasaray ceza sahası çevresinde pas yapan Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

27. dakikada Başakşehir'in sağ köşe direğine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta Bertrand Traore'nin ortasına ön direkte Mounir Chouiar'nın kafa vuruşu, kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Dries Mertens şut şansı aradı fakat Youssouf Ndayishimiye, son anda yaptığı müdahale ile topu kornere gönderdi.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan korneri savunma uzaklaştırdıktan sonra yine sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey'nin ortasında Abdülkerim Bardakçı'nın altı pas içinde yaptığı kafa vuruşu direğe çarparken sonrasında top Mauro Icardi'ye çarparak auta gitti.

36. dakikada Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Bertrand Traore'nin ceza sahasına girerken sol ayağıyla yaptığı vuruş, etkisiz oldu ve kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

PENALTI | 43. dakikada Lucas Biglia'nın pasında araya giren ve Dries Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Lucas Torreira, Youssouf Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 45. dakikada Galatasaray'da penaltı vuruşunu kullanan Mauro Icardi, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

GOL | 45+4. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica'nın taşıdıktan sonra içeri çevirdiği top, Youssouf Ndayishimiye'ye çarparak ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, 3-0 önde tamamladı.

48. dakikada Dries Mertens'in pasında sağ kanatta topla hareketlenen Milot Rashica'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruş direkten döndü. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk yarıda da Abdülkerim Bardakçı ile bir topu direkten dönmüştü.

59. dakikada Junior Caiçara'nın pasında Kerem Aktürkoğlu araya girdi. Kerem'in savunma arkasına pasına hareketlenen Mauro Icardi, vurabileceği pozisyonda topukla pası sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, farkı 4'e çıkardı: 0-4.

GOL | 65. dakikada Dries Mertens'in pasıyla başlayan Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği topla Milot Rashica buluştu. Rashica'nın pasında Dries Mertens, Galatasaray adına farkı 5'e çıkaran golü attı: 0-5.

70. dakikada Deniz Türüç'ün pasında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in orta şut karışımı vuruşunu Fernando Muslera çıkarırken dönen topta Philippe Paulin Keny'nin kafa vuruşu yine Muslera'da kaldı.

72. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan Sergio Oliveira ile kullandığı serbest vuruşta Victor Nelsson'un ön direkte uygun pozisyondaki dokunuşu auta gitti.

76. dakikada Galatasaray'da sarı kart gören Fernando Muslera, İstanbulspor maçı için cezalı duruma düştü.

GOL | 85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mauro Icardi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, ağlara gitti. İlk anda ofsayt gerekçesiyle geçerli olmayan gol, VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazandı ve Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yapmayı başardı: 0-6.

GOL | 88. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta Juan Mata'nın ortasına Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu ile 7. gol geldi: 0-7.