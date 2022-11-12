Aslan deplasmanda gol oldu yağdı! Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 85'inci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45'inci dakikada penaltıdan Icardi, 45+4'üncü dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65'inci dakikada Mertens ve 88'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Galatasaray, Dünya Kupası arasına 2'nci sırada girdi. Başakşehir ise 24 puanda kaldı.
İLK RANDEVUDA KAZANAN OKAN BURUK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte forma giydi. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 7-0'lık skorla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYET
Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşmada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı bir mağlubiyet yaşadı. Başakşehir'in başında 56, Fenerbahçe ile 10 maça çıkan Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 66'ncı maçında ilk kez sahadan 5 farklı mağlubiyetle ayrıldı. Belözoğlu kariyerinde daha önce 3, 4, 5 ya da 6 farklı mağlubiyetler de yaşamamıştı.
MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76'ncı dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli eldiven, Dünya Kupası arasının ardından ligin 15'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'e maç kadrosunda yer vermedi. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ofspor'a karşı oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.