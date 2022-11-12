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    • 12.11.2022 19:09
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    • 12.11.2022 22:10
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    Aslan deplasmanda gol oldu yağdı! Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, maçın ilk yarısını 3-0 üstün bitirdi. İkinci yarıda 4 gol daha bulan Aslan mücadeleden 7-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 7-0'lık skorla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aslan deplasmanda gol oldu yağdı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 85'inci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45'inci dakikada penaltıdan Icardi, 45+4'üncü dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65'inci dakikada Mertens ve 88'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Galatasaray, Dünya Kupası arasına 2'nci sırada girdi. Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

    İLK RANDEVUDA KAZANAN OKAN BURUK
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte forma giydi. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 7-0'lık skorla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

    EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYET
    Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşmada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı bir mağlubiyet yaşadı. Başakşehir'in başında 56, Fenerbahçe ile 10 maça çıkan Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 66'ncı maçında ilk kez sahadan 5 farklı mağlubiyetle ayrıldı. Belözoğlu kariyerinde daha önce 3, 4, 5 ya da 6 farklı mağlubiyetler de yaşamamıştı.

    MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
    Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76'ncı dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli eldiven, Dünya Kupası arasının ardından ligin 15'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
    Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'e maç kadrosunda yer vermedi. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ofspor'a karşı oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.



        İLK YARIDAN DAKİKALAR
        9. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

        14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

        27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir'in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

        31. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

        36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

        43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

            45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

            45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

            Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

            İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
            48'inci dakikada Mertens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın topla birlikte kat ettikten sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

            59'uncu dakikada Kerem sol kanattan kazandığı topla birlikte hareket ettikten sonra ara pasını Icardi'ye verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi, topuğuyla pasını tekrardan ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-4.

            65'inci dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem'in sol kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica, pasını penaltı noktasının gerisindeki Mertens'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.

            85'inci dakikada Galatasaray farkı 6 yaptı. Icardi'nin sağ kanattan pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-6.

            88'inci dakikada Galatasaray 7'nci golü buldu. Mata'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-7.

            Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 7-0 galip ayrıldı.

            BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY İLK 11'LER
            BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny

            GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

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            Aslan deplasmanda gol oldu yağdı
            Haberler Spor Aslan deplasmanda gol oldu yağdı! Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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