Aslan deplasmanda gol oldu yağdı! Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYET

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşmada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı bir mağlubiyet yaşadı. Başakşehir'in başında 56, Fenerbahçe ile 10 maça çıkan Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 66'ncı maçında ilk kez sahadan 5 farklı mağlubiyetle ayrıldı. Belözoğlu kariyerinde daha önce 3, 4, 5 ya da 6 farklı mağlubiyetler de yaşamamıştı.

MUSLERA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 76'ncı dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli eldiven, Dünya Kupası arasının ardından ligin 15'inci haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'e maç kadrosunda yer vermedi. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ofspor'a karşı oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.