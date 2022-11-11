Teknik direktör Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Arda Güler'i çağırdı





FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler hakkında TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı, Başkan Akdaş, "Fenerbahçe ile yapılan sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 hak talep edebiliyoruz. Ali Koç ile Arda Güler için görüşeceğiz. Henüz görüşmedik. Belli bir oranda hakkımız var. Bunu konuşacağız. Arda Güler bence en az 50 milyon euro eder. Şu anda etmez ama belli bir zaman içinde edecek. Emin olun. Fenerbahçe şu anda Arda'yı satmaz. Olgunlaştırıp sonra satacaklar" diye konuştu. Emrah KARALİNÇ



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