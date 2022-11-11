Teknik direktör Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Arda Güler'i çağırdı

A Milli Futbol Takımımız'ın 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in yanı sıra Torino formasını giyen Emirhan İlkhan, Adana Demirsporlu Samet Akaydın ve Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'u ilk kez aday kadroya çağırdı. Kadroda Fenerbahçe'den 6 futbolcunun yer alması dikkatleri çekti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kadroya davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazar günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-Yıldızlı kafile, İskoçya karşılaşması için 15 Kasım Salı günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Diyarbakır'a gidecek.
İŞTE ADAY KADRO
Kaleci: Altay (F.Bahçe), Doğan (Rennes), Uğurcan (Trabzon)
Defans: Onur (Kayseri), Zeki (Roma), Cenk (Valencia), Çağlar (Leicester), Merih (Atalanta), Ozan (Hoffenheim), Samet (A.Demir), Tayyip (Beşiktaş), Eren (Trabzon), Ferdi (F.Bahçe)
Orta saha ve forvet: Cengiz (Marsilya), Emre Mor, İsmail, İrfan Can, Arda (Fenerbahçe), Berkay, Deniz (Başakşehir), Emirhan (Torino), Hakan (Inter), Salih (Dortmund), Orkun (Feyenoord), Doğukan (Hull City), Kerem (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes (Getafe), Umut Bozok (Trabzon)
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler hakkında TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı, Başkan Akdaş, "Fenerbahçe ile yapılan sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 hak talep edebiliyoruz. Ali Koç ile Arda Güler için görüşeceğiz. Henüz görüşmedik. Belli bir oranda hakkımız var. Bunu konuşacağız. Arda Güler bence en az 50 milyon euro eder. Şu anda etmez ama belli bir zaman içinde edecek. Emin olun. Fenerbahçe şu anda Arda'yı satmaz. Olgunlaştırıp sonra satacaklar" diye konuştu. Emrah KARALİNÇ