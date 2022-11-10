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    • Spor
    • 10.11.2022 13:51
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    • 10.11.2022 13:51
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    A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem: Genç oyunculara kapılar açıldı

    A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

    A Milli Futbol Takımı’na yeni isimler

    Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

    GENÇ İSİMLER KADRODA
    Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

    Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

    YENİDEN MİLLİ FORMAYI GİYECEKLER
    Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

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    Haberler Spor A Milli Futbol Takımı'nda yeni dönem: Genç oyunculara kapılar açıldı
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