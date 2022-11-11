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    • Spor
    • 11.11.2022 11:22
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    • 11.11.2022 11:32
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    Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme! Kriz yok imza var

    Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'daki başarılı performansı sonrası Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün sarı-kırmızılı ekipte bir türlü isteneni veremedi. Buna rağmen Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç isimle sözleşme yenileyeceği ve Yunus'un menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek görüşmeleri yürüteceği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da yıldız isme yeni sözleşme

    Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen genç yıldız ile ilgili sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen yıldız oyuncu ile önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Güney ekibinde skora yaptığı katkıyla dikkatleri çekmişti. Bu sezon ise Galatasaray'a geri dönen Yunus bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

    Son olarak Türkiye Kupası'nda Ofspor'a karşı mücadele eden Yunus Akgün, kötü oyunu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 22 yaşındaki yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı bile iddia edildi.

        Yunus Akgün ile gerçeğe Takvim.com.tr ulaştı. Genç yıldızın menajeri Necdet Ergezen'in önümüzdeki günlerde İstanbul'da Galatasaray Yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacağı belirtildi.

        Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ın da menajerliğini yapan Ergezen, milli oyuncunun ameliyatı için yurt dışına çıktı. Onun yurt dışından dönmesinden sonra Yunus Akgün ve Galatasaray Yönetimi yeni sözleşme konusunda masaya oturacak.

        *Yunus Akgün'ün detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Galatasaray'ın Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın alt yapısından yetişen ve sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Yunus Akgün bu sezon 11 maçta görev alırken sadece 1 asist yapabildi.

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