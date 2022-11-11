Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme! Kriz yok imza var

Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen genç yıldız ile ilgili sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen yıldız oyuncu ile önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Güney ekibinde skora yaptığı katkıyla dikkatleri çekmişti. Bu sezon ise Galatasaray'a geri dönen Yunus bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.
Son olarak Türkiye Kupası'nda Ofspor'a karşı mücadele eden Yunus Akgün, kötü oyunu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 22 yaşındaki yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı bile iddia edildi.