Alanyaspor - Adana Demirspor canlı anlatım | İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik mücadelede Hakan Ceylan görev alıyor. Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Kırmızı kart: 44' Younes Belhanda
İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Balkovec, Umut Güneş, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba