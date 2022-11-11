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    • Spor
    • 11.11.2022 20:40
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    • 11.11.2022 20:53
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    Alanyaspor - Adana Demirspor canlı anlatım | İlk yarıda gol sesi çıkmadı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın heyecanlı anlarını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Adana Demirspor canlı anlatım

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik mücadelede Hakan Ceylan görev alıyor. Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    Kırmızı kart: 44' Younes Belhanda

    İLK 11'LER
    Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Balkovec, Umut Güneş, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan

    Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba

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    Haberler Spor Alanyaspor - Adana Demirspor canlı anlatım | İlk yarıda gol sesi çıkmadı
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