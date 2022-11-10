Ödül fırtınası! Son şampiyon Trabzonspor Turkuvaz Medya’da onurlandırıldı

Trabzonspor, 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne damga vurdu. Organizasyonda son Süper Lig şampiyonu Bordo-Mavililer ödülleri adeta süpürdü. Yılın takımı seçilen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu yılın başkanı, Abdullah Avcı ise yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Uğurcan Çakır yılın kalecisi seçilirken, Marek Hamsik yılın yabancı futbolcusu, Anastasios Bakasetas ise yılın 10 numarası ödülene layık görüldü. Geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ise yılın forveti seçildi.



TARAFTAR ADINA ALIYORUM

Yılın teknik direktörü ödülünü alan Abdullah Avcı, "Yardımcılarımı, tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarın (bugün) Trabzonspor'daki 2. yılım dolacak. Çok güzel anlara imza attık, çok güzel anlar yaşadık, bu ödülü 2015 yılında almıştım, bir de şimdi alıyorum. O zamanlar yeni fark edilen bir hocaydım. O zamandan bugüne değişmeyen tek şey var, gelişmeye öğrenmeye devam etmek. Kendimizi geliştimeye devam ediyoruz. Bu ödülü tüm takım ve taraftarlar adına alıyorum" dedi. Uğurcan Çakır ise, "Geçen sene tarihi bir sezon yaşadık. Bu ödülü herkes adına alıyorum" diye konuştu.



FOTOMAÇ SÜPER LİG'İN EN İYİLERI ÖDÜLLERİ:

Yılın kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın takımı: Trabzonspor

Yılın teknik direktörü: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

Yılın en değerli Türk futbolcusu: Arda Güler (Fenerbahçe)

Yılın en değerli yabancı fut.: Marek Hamsik (Trabzonspor)

Yılın 10 numarası: Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

Yılın kalecisi: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın sol beki: Guilherme (Konyaspor)

Yılın sol stoperi: Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)

Yılın sol kanat oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Yılın sağ kanat oyuncusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Yılın sağ stoperi: Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Yılın sağ beki: Onur Bulut (Kayserispor)

Yılın forveti: Umut Bozok (Kasımpaşa)

Yılın orta saha oyuncusu: Miguel Crespo (Fenerbahçe)

Yılın çıkış yapan teknik direktörü: Nuri Şahin (Antalyaspor)

Türk futbolunda fark yaratan tek. dir.: İlhan Palut (Konya)

Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü: Mustafa Denizli

Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü: Demir Grup Sivasspor

Özel Ödül: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi