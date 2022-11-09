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    • Spor
    • 09.11.2022 13:51
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    • 09.11.2022 13:54
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Şampiyonası adayları hakkında konuştu 'Türkiye artık seçilen değil seçen bir ülke'

    Sporun kalbi Turkuvaz Medya Merkezi'nde attı. Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda sektörün önemli isimleri bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılımıyla gerçekleşen zirvede aynı zamanda sezonun en iyileri Fotomaç Ödül Töreni'yle ödüllerini alacak. Bakan Kasapoğlu, takvim.com.tr'den Songül Soysal'a özel açıklamalarda bulundu. Eylül ayında Türkiye'nin 2028 ve 2031 Avrupa Şampiyonası organizasyonlarına aday olması konusunda konuşan Kasapoğlu 'Türkiye artık seçilen değil seçen bir' ülke dedi.

    ’Türkiye artık seçilen değil seçen bir ülke’

    Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı. takvim.com.tr'ye konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası adayları hakkında konuştu.

    Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

    'Bu organizasyon camiayı bir araya getirmesi açısından, konuları bu çerçevede, geniş bir perspektifte değerlendirilmesi açısından önemli bir organizasyon. Artık geleneksel hale geldi. Turkuvaz Medya'yı bu ev sahiplikleri için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu forumun, hayırlı olmasını bereketli olmasını diliyorum.'

    'Türkiye uluslararası organizasyonları artık talep eden bir ülke değil. Bu organizasyonları artık kendisi seçen bir ülke. Ben seçilmem seçerim diye bir şarkı vardı. Türkiye artık burada organizasyonların kıstaslarını, standartlarını bu anlamdaki getirisini ölçerek kendi tercihini ortaya koyan bir ülke. Biz bu bağlamda gelen tekliflere açığız. Bu doğrultuda bizim gücümüz, kalitemiz, standartlarımız, altyapımız çok ama çok yüksek. İnanıyorum ki daha yükselteceğiz...'

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