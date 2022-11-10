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    • 10.11.2022 11:29
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    Galatasaray satmadı! Sacha Boey değerini 15'e katladı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle güven toplayan Galatasaray'da sezon başında gönderilmek istenirken Dubois'in sakatlığı sonrası kadroda tutulan Sacha Boey değerini katladı. Sarı-kırmızılı ekibin 1 milyon euroya aldığı isim için 15 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği öğrenildi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber | Galatasaray satmadı! Değerini 15’e katladı

    Galatasaray'da bu sezonun en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Sacha Boey'un hikayesi dinleyenleri şaşırtacak... Sezon başında ayrılmak isteyen ve Fransa'dan teklif getiren 22 yaşındaki futbolcu az kalsın çok cüzi bir miktara kulüpten ayrılacaktı.

    Geçen sezon başında scout ekibinin keşfi ve Fatih Terim'in de beğenmesiyle sadece 1 milyon Euro'ya Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yakasını sakatlıklardan kurtaramamıştı.

    Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında golle buluşan (St Johnstone – Avrupa Ligi) Boey, hızı ve gücüyle taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak Fransız futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 24 maç kaçırdı. Kadroda olduğu birçok karşılaşmada da görev yapamayan Boey 19 maçta forma giyebildi.

        Sezonun bitmesiyle Galatasaray'dan ayrılmak istediğini söyleyen Sacha Boey, yöneticilerle görüşerek kulüp aradığını iletti. Yönetimin ayrılmasına onay verdiği genç sağ bek, Florya'da tek başına çalışmaya başladı.

        Sarı-kırmızılı takım yurt dışında kamp yaparken, tuttuğu 3 özel hoca ile Florya'da bireysel antrenmanlar gerçekleştiren Boey, Fransa'dan 1.5 milyon Euro'luk bir teklif getirdi. Ancak yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ve 3 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Boey, o dönemde bu parayı ödeyen bir kulüp bulamadı...

        Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile yapacağı sezonun ilk resmi maçına yeni transferi Leo Dubois ile çıkmayı planlıyordu fakat 28 yaşındaki futbolcu, Fiorentina ile yapılan ve 2-1 kazanılan özel maçın 20. dakikasında sakatlandı. Yerine giren Omar Elabdellaoui de maçtan sonra sakatlık yaşayınca sarı-kırmızılıların elinde sadece Sacha Boey kaldı.

            Antalyaspor maçı öncesinde Boey ile görüşen Okan Buruk, Fransız futbolcuyu kullanmaya karar verdi. İlk maçında eleştirilen Boey, ardından çıktığı diğer karşılaşmalarda takımın lokomotifi oldu.

            Haziran ayında bonservisi için 3 milyon Euro istenen Boey'un şimdiki piyasa değeri transfermarkt sitesinin verilerine göre 6.5 milyon Euro'ya çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan futbolcu için 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi dinlemeyeceklerini Boey'un menajerine iletti. Böylelikle Galatasaray'a yalnızca 1 milyon Euro'ya gelen Boey'un değeri 15 milyon Euro'ya tırmandı.

            *Sacha Boey'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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