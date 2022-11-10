Galatasaray satmadı! Sacha Boey değerini 15'e katladı

Galatasaray'da bu sezonun en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Sacha Boey'un hikayesi dinleyenleri şaşırtacak... Sezon başında ayrılmak isteyen ve Fransa'dan teklif getiren 22 yaşındaki futbolcu az kalsın çok cüzi bir miktara kulüpten ayrılacaktı.
Geçen sezon başında scout ekibinin keşfi ve Fatih Terim'in de beğenmesiyle sadece 1 milyon Euro'ya Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yakasını sakatlıklardan kurtaramamıştı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında golle buluşan (St Johnstone – Avrupa Ligi) Boey, hızı ve gücüyle taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak Fransız futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 24 maç kaçırdı. Kadroda olduğu birçok karşılaşmada da görev yapamayan Boey 19 maçta forma giyebildi.