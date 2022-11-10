Galatasaray satmadı! Sacha Boey değerini 15'e katladı

Haziran ayında bonservisi için 3 milyon Euro istenen Boey'un şimdiki piyasa değeri transfermarkt sitesinin verilerine göre 6.5 milyon Euro'ya çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan futbolcu için 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi dinlemeyeceklerini Boey'un menajerine iletti. Böylelikle Galatasaray'a yalnızca 1 milyon Euro'ya gelen Boey'un değeri 15 milyon Euro'ya tırmandı.