Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Kadıköy’ü de yıkılmaz bir kale haline getirdi

Süper Lig'de 12 maçta topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, iç sahada 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, taraftarıyla bütünleştiği maçlarda her zamanki oyunundan bir adım daha öteye geçti ve ne olursa olsun teslim olmamayı öğrendi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlarda iç sahada elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, 2009-2010 sezonundan beri Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo ve Fenerbahçe'de ligde iç sahada oynadığı 197 maçta 161 galibiyet elde etti. 27 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam sadece 9 kez kaybetti.