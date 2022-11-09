İç saha profesörü! Fenerbahçe'yi savaşan bir takım haline getiren Jesus, Kadıköy'de müthiş bir ortalama yakaladı





Sarı-Lacivertliler'i bu sezon hem lig hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus, 2018 yılından beri Al Hilal, Flamengo, Benfica ve Fenerbahçe'de toplamda 190 maçta 134 galibiyet aldı. Toplamda ise 7 kupa kazandı. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Portekizli teknik direktöre övgüler dizerken şampiyonluk özlemine son vereceğine inanıyor.