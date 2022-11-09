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    • Spor
    • 09.11.2022 18:12
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    • 09.11.2022 18:13
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    İç saha profesörü! Fenerbahçe'yi savaşan bir takım haline getiren Jesus, Kadıköy'de müthiş bir ortalama yakaladı

    Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren büyük bir ivme kazandıran Jorge Jesus, sistemini oturtmasıyla beraber savaşan bir takım ortaya çıktı. 12 maçta 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, iç sahada 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde ederken, Kadıköy’de 7 maçta 21 gol atıp 3 gol ortalaması yakaladı.

    Onur Koçhan
    İç saha profesörü Jorge Jesus

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, Portekizli teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Jesus, Fenerbahçe'de sistemini yavaş yavaş oturtmaya başladı ve sonunda savaşan bir takım ortaya çıkardı.



    12 maçta 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, iç sahada 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Kadıköy'de 7 maçta 21 gol atıp 3 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, taraftarıyla bütünleştiği maçlarda her zamanki oyunundan bir adım daha öteye geçti ve ne olursa olsun teslim olmamayı öğrendi.



    Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlarda iç sahada elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, 2009-1010 sezonundan beri Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo ve Fenerbahçe'de ligde iç sahada oynadığı 197 maçta 161 galibiyet elde etti. 27 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam sadece 9 kez kaybetti.



        Fenerbahçe son lig şampiyonluğunda iç sahadaki başarısıyla dikkat çekmişti. Sarı-Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.



        Sarı-Lacivertliler'i bu sezon hem lig hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus, 2018 yılından beri Al Hilal, Flamengo, Benfica ve Fenerbahçe'de toplamda 190 maçta 134 galibiyet aldı. Toplamda ise 7 kupa kazandı. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Portekizli teknik direktöre övgüler dizerken şampiyonluk özlemine son vereceğine inanıyor.



        JESUS'UN İÇ SAHA PERFORMANSI
        SEZON TAKIM MAÇ G B M
        2009-2010 Benfica 15 14 1 0
        2010-2011 Benfica 15 14 1 0
        2011-2012 Benfica 15 14 0 1
        2012-2013 Benfica 15 12 3 0
        2013-2014 Benfica 15 12 3 0
        2014-2015 Benfica 17 15 2 0
        2015-2016 S.Lizbon 17 13 3 1
        2016-2017 S.Lizbon 17 12 3 2
        2017-2018 S.Lizbon 17 14 3 0
        2018-2019 Al Hilal 8 5 2 1
        2019-2020 Flamengo 15 13 2 0
        2020-2021 Benfica 17 12 3 2
        2021-2022 Benfica 7 5 0 2
        2022-2023 F.Bahçe 7 6 1 0
        TOPLAM 197 161 27 9

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