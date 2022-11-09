İç saha profesörü! Fenerbahçe'yi savaşan bir takım haline getiren Jesus, Kadıköy'de müthiş bir ortalama yakaladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-Lacivertliler, Portekizli teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Jesus, Fenerbahçe'de sistemini yavaş yavaş oturtmaya başladı ve sonunda savaşan bir takım ortaya çıkardı.
12 maçta 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, iç sahada 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Kadıköy'de 7 maçta 21 gol atıp 3 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, taraftarıyla bütünleştiği maçlarda her zamanki oyunundan bir adım daha öteye geçti ve ne olursa olsun teslim olmamayı öğrendi.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlarda iç sahada elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, 2009-1010 sezonundan beri Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo ve Fenerbahçe'de ligde iç sahada oynadığı 197 maçta 161 galibiyet elde etti. 27 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam sadece 9 kez kaybetti.